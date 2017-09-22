“حمي الدم” فيروس جديد يثير الذعر فى مصر

Advertisements

فيروس “حمى الدم”، انتشر في الآونة الأخير بعض الأخبار عن وجود فيروس جديد يطلق عليه اسم فيروس حمى الدم، حيث تتطور الفيروسات بوجه عام بشكل كبير كل فترة طالما وجدت لها بيئة داعمة ومناسبة لها كما أن هناك العديد من الأمراض التي تظهر بشكل مفاجئ للمواطنين والحيوانات وغيرهم من الكائنات الحية ايضًا والتي تشكل تهديد كبير مع انتشارها بينهم.

من المؤكد أن فكرة انتشار الأمراض بشكل عام تثير الذعر لدى الجميع وخاصة لو كان اسم المرض مجهول أو المرض نفسه غير معلوم المصدر وفى حالة عدم وجود أي علاج معروف له وهذا ما حدث مؤخرًا مع ظهور هذا الفيروس والذي ورد أنه يتسبب في الإصابة لدي العديد من المواطنين بما يسمى بـ “حمى الدم”.

Advertisements

انتشر اسم هذا الفيروس بين العديد من الأوساط في محافظة البحر الأحمر وقد جاء أنه قد زاع صيته بالتحديد في منطقة القصير، وعلى هذا ورد أنه قد أصاب هذا المرض عدد كبير من المواطنين الموجودين بهذه المنطقة وما زاد من زعرهم هو أن هذا الفيروس غامضاً لديهم ولم يعرفوا أي تفاصيل سابقة له إلا بعد قامت وزارة الصحة بالكشف عن تفاصيله.

قام السيد خالد مجاهد والذي يعمل حاليًا فى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بالكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بهذا المرض ومن خلال موقعنا “مصر 365” نكشف لكم هذه التصريحات الصحفية والتي أكد فيها على أن هذا الفيروس بشكل عام له بعض الأعراض التي من خلالها يمكن الكشف عنه.

من أعراض هذا الفيروس ورد أنه يسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة للمصاب بالإضافة إلى وجود مغص وآلام خلف العينين، وأن هذه الحمى كان السبب وراءها هو البعوضة حيث تنمو هذه الحشرة وتتكاثر في العديد من الأماكن والتي أهمها فى وجود المياه الراكدة والتي يمكن أن تتواجد فى خزانات المياه المكشوفة والتجمعات المائية أو البحيرات.