أهم فوائد كارت الفلاح وخطوات الحصول عليه

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يعتبر كارت الفلاح أحد الوسائل الهامة للتصدي لظاهرة تسريب الدعم لغير مستحقيه من الوسطاء، كما أنه يأتي بمثابة قاعدة بيانات كاملة ودقيقة تتضمن حيازات الأراضي الزراعية بهدف التقليل من التعدي على الأراضي الزراعية، تلك الظاهرة السلبية التي تزايد انتشارها على نحو كبير ولا سيما في الفترة الحالية، ويكون التعامل من خلال هذا الكارت بواسطة رقم موحد لحيازته والذي يتم ربطه بالرقم القومى، وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يفيد في حالات التنبؤ باستهلاك المياه والمساحة الخاصة بالمحاصيل الزراعية،

وفيما يتعلق بطريقة الحصول على هذا الكارت، فهناك مجموعة من الخطوات اللازم إتباعها والمتمثلة في الأتي:

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أولا: يقوم الفلاح بالتوجه إلى المقر الرسمي للجمعية الزراعية التابع لها ويقدم مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يأتي على رأسها صورة البطاقة الشخصية الخاصة به مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه البطاقة سارية وقت التقدم، لأن عدم سريانها يحول دون الحصول على الكارت، هذا إلى جانب صورتين شخصيتين، فضلا عن صورة بطاقة حيازة مفعلة، والتي يشترط أن تكون خالصة من جميع الرسوم.

ثانيا: يقوم بحسب استمارة حيازة إلكترونية من الجمعية، والتي يتم سحبها بصورة مجانية بدون دفع أي رسوم.

ثالثا: يقوم بتدوين جميع البيانات الخاصة به داخل هذه الاستمارة.

رابعا: بعد ذلك يقوم الموظف المسئول بمراجعة بيانات الفلاح التي تم تدوينها داخل الاستمارة للتأكد من صحتها وعدم وجود أي أخطاء.

خامسا: يقوم الفلاح بدفع مبلغ مالي قيمته عشرون جنيها للحصول على البطاقة أو الكارت.

ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على أهم فوائد هذا الكارت، والتي يمكن ذكرها في مجموعة من النقاط التالية: