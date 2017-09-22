تعرف على أهم فوائد كارت الفلاح وخطوات الحصول عليه

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يعتبر كارت الفلاح أحد الوسائل الهامة للتصدي لظاهرة تسريب الدعم لغير مستحقيه من الوسطاء، كما أنه يأتي بمثابة قاعدة بيانات كاملة ودقيقة تتضمن حيازات الأراضي الزراعية بهدف التقليل من التعدي على الأراضي الزراعية، تلك الظاهرة السلبية التي تزايد انتشارها على نحو كبير ولا سيما في الفترة الحالية، ويكون التعامل من خلال هذا الكارت بواسطة رقم موحد لحيازته والذي يتم ربطه بالرقم القومى، وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يفيد في حالات التنبؤ باستهلاك المياه والمساحة الخاصة بالمحاصيل الزراعية، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على أهم فوائد هذا الكارت، والتي يمكن ذكرها في مجموعة من النقاط التالية:

يعمل على حصر وميكنة المحاصيل الزراعية في مواسم الزراعة المختلفة.

يتضمن تنفيذ سياسات الدولة الزراعية، و يستهدف القضاء على ظاهرة الفساد الإداري.

يعمل على توفير قاعدة بيانات قومية تتسم بدقتها العالية والتي تشتمل على كافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

يساعد في الحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية ويعمل على تدقيق الزمام.

يساعد الفلاحين والمزارعين على الحصول على المستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي بكل سهولة ويسر.

وفيما يتعلق بطريقة الحصول على هذا الكارت، فهناك مجموعة من الخطوات اللازم إتباعها والمتمثلة في الأتي:

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أولا: يقوم الفلاح بالتوجه إلى المقر الرسمي للجمعية الزراعية التابع لها ويقدم مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يأتي على رأسها صورة البطاقة الشخصية الخاصة به مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه البطاقة سارية وقت التقدم، لأن عدم سريانها يحول دون الحصول على الكارت، هذا إلى جانب صورتين شخصيتين، فضلا عن صورة بطاقة حيازة مفعلة، والتي يشترط أن تكون خالصة من جميع الرسوم.