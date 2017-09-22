عاجل.. وفاة “مرشد الإخوان السابق” مهدي عاكف بمستشفي القصر العيني

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ورد منذ قليل أن السيدة “علياء” والتي تعد ابنة مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قد كتبت على موقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك أن والدها قد توفي.

ورد أن السيدة “علياء” قد كتبت عبر حسابها الشخصي “فيسبوك” منذ مساء اليوم الجمعة فيما يخص هذا الصدد قائلة: “أبي في ذمة الله، إنَّا لله وإنَّ إليه راجعون”.

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انتشر خبر وفاة القيادي السابق بجماعة الأخوان المسلمين والذي وقد لفظ أخر أنفاسه داخل مستشفي القصر العيني منذ قليل.

ورد أن القيادي محمد مهدي عاكف قد ولد في يوم 12 من شهر يوليو لعام 1928، كما جاء أنه قد تولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان في شهر يناير عام 2004 وتحديدًا بعد وفاة سلفه الذي يدعي “مأمون الهضيبي”، ومن بعده جاء خلفًا له في نفس المنصب السيد محمد بديع.

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لقب القيادي الإخواني محمد مهدى عاكف بعد انتهاء مدة عمله في هذا المنصب بصاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة، حيث ورد أنه قد تمَّ انتخاب المرشد التالي له “بديع” بشكل رسمي داخل الجماعة بعد انتهاء فترة ولايته الأولي منها بعد أن أعلن عدم رغبته فى الترشح مرة أخرى لنفس المنصب ليكون بهذا قد سجل سابقة غير معهوده في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

من جهة أخرى قد خرجت بعض التصريحات الأمنية من داخل وزارة الداخلية ومصلحة السجون، المؤكدة على خبر وفاته بعد أن ناهز الـ 90 عامًا، حيث توفي داخل عنبر المرضى المحبوسين الذي يوجد فعليا داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث ورد أنه كان يمر بوعكة صحية جعاته محتجز في هذا العنبر منذ 6 أشهر.