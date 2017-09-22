بالصور ...غضب بسبب رقصات وأغاني شعبية في افتتاح مسجد بالبحيرة

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وجود حالة من الغضب والاستياء قامت بالسيطرة على أهالي رشيد في محافظة رشيد، وذلك بسبب القيام بتنظيم فقرات لإحدى فرق الخاصة بالفنون الشعبية، أمام ساحة لمسجد أبو مندور الأثري المتواجد بالمدينة، وذلك خلال القيام باحتفال المحافظة بعيدها القومي اليوم في مدينة رشيد.

وقامت الفتيات في إحدي فرق الفنون الشعبية بتأدية رقصة أمام ساحة مسجد أبو مندور الأثري، وذلك ضمن الفترات التي قدمت للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وقد قام بالحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده التي قامت بتوقيف الفقرة الفنية امام المسجد.

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وقد أظهرت الصور التي تم التقاطها أن هناك عدد من مشايخ الأوقاف متواجدين أثناء القيام الفقرة الفنية التي أقيمت أمام المسجد.

وقام أهالي رشيد بالمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الاشتراك في تقديم هذه الفقرات الغنائية والتي تحتوي على رقص أمام مسجد أبو مندور الأثري، وقد سم المسجد بهذا الاسم نسبة إلى العارف بالله ” محمد أبو مندور” وقد اشتهر في عصره بأنه أبو النضر وذلك لقوة بصره، حيث يرجع نسبه إلى الإمام محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب ” رضي الله عنه “، وهذا من زوجته السيدة الحنفية ، التي قد تزوجها بعد أن توفيت السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ” صلى الله عليه وسلم” وهو يكون أخا للحسن والحسين، وقد حضر العارف بالله إلى مدينة رشيد في عام 1991 ميلادية، وذلك بعد المعركة كربلاء التي كانت ببلاد العراق وقد عاش العرف برشيد لمدة 11 عاما، وقد تم بناء المسجد المشار إلأيه في وجوده برشيد وكان يقوم بتعليم الناس أمور دينهم وقد توفى عام 1002 ميلادية.

وقد أكد أهالي مدينة رشيد أن تلك الواقعة تعتبر جريمة يجب المحاسبة عليها لكافة المسئولين عنها ، حيث أشاروا إلى ان مسجد أبو مندور له قدسية خاصة لديهم، وأنه يعتبر من أشهر المساجد في المحافظة، ويقع المسجد على شبه جزيرة تسمى” تل أبو مندور ” وهى تعتبر ربوة على نهر النيل.

والجدير بالذكر أن المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة جمال أبو الفضل، محافظة البحيرة قد قامت بالأمر بوقف العرض الفني بمجرد وصولها لمكان الاحتفال أمام ساحة مسجد أبو مندور