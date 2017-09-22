مترو الانفاق يدرس مطالب العمال والسائقين للسيطرة على محاولة الإضراب عن العمل

Advertisements

صرح مصدر موثوق به بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم اجراء مفاوضات بين كلا من مترو الأنفاق والسائقين وقد نجحت المفاوضات في السيطرة على ما قاموا به من محاولات الإضراب.

كما أعلن المصدر المسؤول، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قامت بالاتفاق مع مديرى العمال على البت فى ما قدمه السائقين من مطالب، عمال المترو في وقت آخر، هذا من خلال بالتنسيق مع الهيئات من خارج إدارة تشغيل المترو، لبحث الوضع القانوني لما يواجه العمال من أزمات، تمهيدا لحل هذه المشكلات.

Advertisements

طالب سائقو مترو الانفاق بمنحهم بدلات وتعويضات عن قيامهم بأعمالهم، يوم السبت ويوم الجمعة، كما قام سائقي وعمال مترو الانفاق التهديد بالإضراب عن العمل فى حالة عدم قبول إدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستجابة للمطالب التي نادوا بها.

إن مترو الأنفاق من وسائل المواصلات التى يعتمد عليها فئات الشعب المختلفة، والتي من دورها الأساسي والفعال تيسير حركة المواصلات وربط أماكن بعيدة ومتشعبة ببعضها البعض، وأي عطل أو توقف فى هذه الوسيلة السريعة والمباشرة سوف يؤدى التي تعطل الكثير من الأعمال مما يؤثر على مصلحة المواطنين وبالتالي تقدم الوطن.

من هذا المنطلق حرصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن طريق الاتفاق المبرم بينها وبين سائقي وفئات مترو الانفاق المختلفة النظر فيما قدموه من مطالب وبحث ومناقشة هذه المشكلات المطروحة من جانبهم، لضمان سير العمل وحل مشكلات فئات وعمال وسائقين مترو الأنفاق فى آن واحد.

هدد عمال وسائقى مترو الانفاق قيامهم بالإضراب عن العمل إذا ما التزمت إدارة وتشغيل المترو بما وعدت به وهو البت فى مطالبهم لكن فى وقت لاحق، حيث طالبوا بصرف بدلات وتعويضات عن قيامهم بالعمل خلال يومى الجمعة والسبت.

تسعى هيئة مترو الأنفاق الى سير حركة عمل المترو كما هى دون التعرض إلى أي معوقات تؤثر عليه كوسيلة للمواصلات او اضطراب يؤدى إلى توقف العمل، مما يتسبب فى تعطيل عمل المواطنين وخصوصا مع بداية العام الدراسى حيث يعتمد عليه عدد كبير من طلاب الجامعات والمدارس وايضا فئات المجتمع المختلفة.

اقرأ أيضا:

أخطاء تؤدى لسحب اشتراك مترو الأنفاق من الطلاب.. تعرف عليها