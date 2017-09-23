أخبار الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر من قبل هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن أن يسود خلال اليوم السبت على أغلب محافظات ومدن مصر طقس معتدل بعد أن بدء من يوم أمس الطقس الخريفي بالإتيان وبدأت درجات الحرارة للانخفاض لتصبح معتدلة على أغلب البلاد.

ورد في بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة وتمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد كما يتوقع أن تظل حالة الطقس خلال اليوم شديدة الحرارة على أغلب مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهارا وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً.

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كما ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق المتفرقة من نواحي شمال البلاد كما جاء في بيان الأرصاد أنه سوف تظهر فى الأفق كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح.

ورد أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم حركتها على أغلب مناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى جنوب البلاد كما جاء أنه سوف يكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط حركتها خلال اليوم على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

أعلن خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه من المتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنه سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر ورد أنها سوف تكون مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم السبت على أغلب محافظات ومدن مصر كان بيانها كالتالي:

مطروح 22 29

رأس سدر 23 33

السلوم 21 27

القاهرة 23 31

الإسماعيلية 20 30

رفح 19 29

وسط الدلتا 23 30

الإسكندرية 24 28

نخل 18 31

كاترين 16 29

السويس 22 30

بلطيم 22 28

سيوة 21 31

العريش 19 29

الطور 26 35

بورسعيد 25 28

دمياط 25 28

نويبع 26 34

طابا 20 31

شرم الشيخ 27 36

الفيوم 23 32

بنى سويف 23 32

سوهاج 21 35

قنا 25 38

ابو رماد 27 34

المنيا 21 32

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

أسيوط 20 32

راس حدربة 28 33

أبوسمبل 26 37

الوادى الجديد 25 35

الأقصر 23 38

أسوان 26 40

شلاتين 26 35

حلايب 29 33.