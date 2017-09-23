تعرف على عقوبة تهرب الطلاب من “تحية العلم”

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قام السيد الدكتور رضا حجازى والذي يعمل فى منصب رئيس قطاع التعليم العام الذي يتبع وزارة التربية والتعليم المصرية بالكشف عن العقوبة المقررة على الطالب في حالة التهرب من تحية العلم وتحديدًا المقررة فى طابور الصباح حيث ورد أن العقوبة التي تم تقريرها من قبل الوزارة قد تصل فى بعض الحالات إلى الحرمان من الدراسة لمدة تتراوح ما بين أسبوع أو اثنين، وذلك بعد أن يتم البت في الأمر من قبل الإدارة التعليمية ولجنة الحماية بعد أن يتم عرض الواقعة عليهم.

ورد أن وزارة التربية والتعليم قد شددت في آخر تصريحاتها الخاصة بهذا الشأن على تأدية تحية العلم بشكل يومي فى الأيام الدراسية في المدارس، بالإضافة إلى أنه فى حالة رفض تأديتها أو فى حالة التهرب منها بأي شكل يتم اعتباره أحد أنواع أشكال سوء السلوك، وعلى الفور يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسى المقلاة من قبل الوزارة على الطالب المخالف لهذا الأمر والذي يعرضه علي الفور لعقوبة تدخل تحت بند سوء السلوك والتي بموجب القوانين تصل إلى حرمان الطالب صاحب الواقعة من الدراسة لمدة تتراوح ما بين أسبوع أو اثنين.

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وتابع الدكتور رضا حجازى في تصريحاته أنه يشترط لمعاقبة الطالب أن تكون واقعة رفضه لأداء تحية العلم في الصباح مثبتة بشكل قوى، بحيث ورد أن الوزارة تسعى إلى فرض الانضباط وليس فتح الباب لتصفية الحسابات وعلى هذا يجب أن يتم إصدار القرار الخاص بالطالب رسميًا بعلم الإدارة التعليمية بالإضافة إلى لجنة الحماية والتى ورد أنها تضم كلاً من السيد مدير المدرسة ومعه الاخصائى الاجتماعى التابع لهذه المدرسة.

وقد جاء أنه قد تم التأكيد مؤخرًأ على كافة المديريات التعليمية بالإضافة إلى جميع الإدارات والمدارس بأن يلتزموا الحرص والاهتمام بحضور التلاميذ تحية العلم وأداء التحية بداية من اليوم الدراسى الأول، وأنه سوف يتم تحويل المديرين للمساءلة القانونية في حالة التقاعس عن أداء تحية العلم.