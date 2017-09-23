الأجهزة الأمنية تنجح في القبض على شقيقة أخطر تاجرة مخدرات بعد عرضها رشوة على ضابط

Advertisements

نجحت القوات الأمنية اليوم السبت الموافق الثالث والعشرون من سبتمبر، في القبض على شقيقة أخطر تاجرة مخدرات والتي تواجه حكما بالمؤبد، حيث تمكنت الأجهزة من ضبطها وهى بحوزتها مواد مخدرة، وتسعى القوات لتكثيف جهودها للقبض على المتهمة الهاربة بعد قيامها بعرض رشوة على أحد الضباط بقيمة ثمانون ألف جنيه مصري لإطلاق سراحها.

كانت قد وردت معلومات لرئيس قسم شرطة عين شمس، والتي تفيد بقيام المحكوم والتي تدعى شيماء حمدي والبالغة من العمر ثلاثة وثلاثون عاما، والمطلوب التنفيذ عليها في ما هو مسنود إليها من تهم في القضية رقم 15445 لسنة 2015، والتي تم الحكم عليها فيها بالسجن المؤبد بسبب الاتجار في المواد المخدرة، حيث تبين أن هذه المتهمة قد اتخذت من مقر السكن الخاص بها مكانا لممارسة تجارتهم الغير مشروعة بالمخالفة للقانون.

Advertisements

وبعدما تم تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة باستهداف المقر الخاص بالمتهمة المذكورة سلفا، وتبين عدم تواجده في المنزل، وبالبحث تم العثور على شقيقتها والتي تدعى فتحية حمدي والبالغة من العمر واحد وعشرون عاما، ربة منزل ومقيمة مع شقيقتها الهاربة بالعنوان ذاته، وقد تم العثور بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة ولا سيما مسحوق الهيروين المخدر زنة مائة جرام، كما تم العثور أيضا على ميزان حساس وهاتف محمول، وغيرها من المضبوطات الأخرى.

وبعدما تم الضبط وإلقاء القبض عليها، حاولت شقيقتها الهاربة والمطلوب ضبطها هي الأخري التواصل معها عن طريق التليفون معربة عن رغبتها في دفع مبلغ مالي والذي تقدر قيمته ثمانون ألف جنيه مصر للقوات على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بالإفراج عنها وإطلاق سراحها، وقامت بإرسال هذا المبلغ مع نجلة أخيها والتي تدعى نورهان حمدي والبالغة من العمر ثمانية سنوات، والتي من جانبها قامت بترك هذا المبلغ بالقرب في المكان المذكور وفرت هاربة، وتم التمكن من ضبط المبلغ وبمواجهة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها اعترفت بحيازتها للمخدرات حتى تتشارك مع أختها الهاربة في الاتجار فيها، وقد تم تحرير المحضر اللازم عن هذه الواقعة وإخطار النيابة به لتتولى التحقيق مع المتهمة لإبداء الحكم المناسب والنهائي لها وفقا لما ينص عليه أحكام القانون في هذا الصدد.