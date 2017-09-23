فيديو كارثي لقطار المنوفية: زحام شديد وركاب علي السطح والجوانب

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تعاني قطارات محافظة المنوفية من الزحام الشديد الخانق بسبب عودة المدارس بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في المحافظة في خط قطارات القاهرة/ طنطا، ويتضمن خط القطار أيضا مراكز وأشمون وشبين الكوم بالمنوفية ومنوف والشهداء وتلا مما دفع المواطنين إلى استقلال قطار “القشاش” للوصول إلى محافظة القاهرة التي يوجد بها الجامعات والوظائف والعمل.

ورصد موقع مصر 365 حالة الزحام الشديد الذي يعاني منها خطوط القطارات في محافظة المنوفية حيث تشهد محطة القطار زحاماً منذ الساعة السادسة صباحاً بسبب الأعداد الكبيرة من الطلبة والعمال والموظفين الذين يعملون في محافظة القاهرة بالإضافة إلى وجود العديد من الباعة الجائلين داخل عربات القطارات.

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ويعاني المواطنين القاطنين في محافظة المنوفية من حالة الزحام العارمة التي تشهدها خطوط القطارات في المحافظة مع غياب دور المسؤولين مما أدى إلى حالة من الغضب العارم من قبل المواطنين الذين طالبوا بزيادة عدد عربات القطارات في خطوط قطارات القناطر الخيرية وأشمون ومنوف وشبين الكوم.

تشهد القطارات حالة من الزحام الخانق تصل إلى يصبح حلم كل مواطن يستقل أي قطار في محافظة المنوفية من الحصول على مكان قدم للوقوف في القطار، وأعرب العديد من مستقلي القطارات أن هناك حالات تحرش بشكل صارخ تحدث في القطارات بصفة يومية دون الحصول على أي حلول أو تحسن في الوضع الراهن في حالات زحام القطارات في محافظة المنوفية.

وطالب جميع القاطنين في محافظة المنوفية أن يحاول المسؤولون في هيئة سكك حديد مصر أن يصلوا إلى حالة هذه المحافظة، وأن يتم حمايتهم مما يتعرضون له من انتهاكات بصفة يومية ودورية وذلك من خلال إدراج عدد كبير من العربات في خطوط القطارات المتوالية على محافظة المنوفية من أجل الوصول إلى استيعاب أكبر للأعداد الكبيرة التي تستقل القطارات يوميا.

والجدير بالذكر أن مصدر عامل بالسكة الحديد رفض التصريح باسمه صرح قائلا: ” أن منظومة السكك الحديدية تحتاج عناية إلهية، وتحتاج إلى تطوير بكافة أجهزتها بعد أن أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستعمال”.

وأضاف أن العاملين في محطات السكك الحديدية يقدموا العديد من الشكاوى بشأن تطوير القطارات والأجهزة الخاصة بالاتصال بالإضافة على مطالبتهم بتطوير القضبان وجرار القطارات، وأشار أنه لابد من وجود منظومة جديدة للشبكات سكك حديد مصر للحفاظ على الدم المصري.