محامي مهدى عاكف المرشد السابق للإخوان يكشف وصيته قبل وفاته

Advertisements

كشف محامي جماعة الإخوان الإرهابية عن الوصية الأخيرة للراحل مهدى عاكف قبل وفاته، حيث أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري، أنه قد أوصى بأن يتم الصلاة عليه في مسجد الحمد الموجود بالقرب من المنزل الخاص به في منطقة التجمع الخامس، وأن يتم دفنه في مقابر ” الوفاء والأمل” الموجودة بمدينة نصر، كما أوصى أيضا وألا يقام عزاء له.

وأشار محامي الجماعة، أن السبب وراء رغبته في الدفن في هذا المكان الذي أوصى به، هو أن يدفن بجانب المرشدين السابقين للجماعة واللذان تم دفنهم في المكان ذاته، لافتا إلى أنه قد قام بإبلاغ أسرة عاكف بخبر الوفاة عقب قيام الأمن بإبلاغه الخبر، مضيفا أنه أبلغهم بالتوجه إلى مقر وافته بالمستشفى التي كان يتلقى العلاج بها بعد تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

Advertisements

كان مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة قد وافته المنية بالأمس الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2017، بمستشفى القصر العيني بالقاهرة التي تم نقله إليها بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يقضى فترة حبسه على ذمة القضايا المنسوبة إليه، الجدير بالذكر أن عاكف من مواليد العام الميلادي 1928 في محافظة الدقهلية وله عشرة أشقاء غيره، وقد تلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية في مدرسة المنصورة الابتدائية وبعدها قام بالانتقال إلى القاهرة وهناك تلقى تعليمه في مدرسة فؤاد الأول الثانوية وحصل على الشهادة الثانوية منها وبعد ذلك قام بالالتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية والذي تخرج منه في العام الميلادي 1950، ومن ثم قام بالالتحاق بكلية الحقوق بعدها بعام أي في العام الميلادي 1951.

على الجانب الآخر، كشفت وزارة الداخلية اليوم عن أسباب الوفاة، حيث أكد مصدر مسئول أن قطاع السجون كان قد استقبل إخطارا من المستشفى التى يتلقى فيها عاكف العلاج والذي يفيد بوفاته بعدما تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن عمر يناهز التسعة وثمانون عاما، وأشار إلى أنه قد سبق وتم إيداعه في السجن على ذمة القضايا المنسوبة إليه والتي على إثرها تم صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد، وأضاف أن النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة وتم تسليمها إلى أهله لدفنه.