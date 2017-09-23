ننشر لكم الحالات الثمانية لصرف علاوة للعاملين الغير منتظمين

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قامت مديريات القوى العاملة بوضع مجموعة من لوائح الرعاية الاجتماعية والصحية والتي تقوم من خلالها بتحديد الحالات التي يتم فيها صرف علاوة بالنسبة للعمالة الغير منتظمة.

وقد أعلنت الوزارة خلال اللوائح التي تم الإعلان عنها أن الحالات التي يتم فيها صرف العلاوة للعمالة الغير منتظمة هي كالآتي: وذكرت حالة توفى العامل وفي تلك الحالة تقوم وزارة القوى العاملة بصرف مبلغ 3000 جنيه علاوة لأهل المتوفي.

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بينما جاءت الحالة الثانية وفقا للبنود التي وضعتها وزارة القوى العاملة حالة العجز الكلي والتي قد تتسبب فيها إصابة العامل خلال ساعات العمل، ويتم في تلك الحالة صرف مبلغ 3000 جنيه للعامل.

بينما جاءت باقي البنوك لتشير إلى أن الحالة الثالثة التي تقوم فيها وزارة القوى العاملة بصرف علاوة للعامل هي حالة تعرض العامل للإصابة خلال عمله والتي قد تتسبب له في عجز جزئي، وأضافت الوزارة خلال التصريحات أنه في تلك الحالة يصرف مبلغ 1500 جنيه للعامل كعِلاوة.

وجاءت الحالة الرابعة وفقا للبنود لتشير بأنه من المقرر ان تقوم وزارة القوى العاملة بصرف مبلغ 1500 جنيه كعِلاوة للعامل الذي يقوم بإجراء جراحة كبرى، بينما تقوم الوزارة بمنح العامل علاوة قدرها 1000 جنيه في حالة وفاة أحد الأبناء أو الزوجة.

أما بالنسبة للحالة السادسة التي أعلنت الوزارة عنها خلال التصريحات التي قامت بها، فقد شملت حالة الزواج الأول فقط، حيث قررت الوزارة منح العامل وقتها علاوة بقيمة 500 جنيه.

وأضافت التقارير الصادرة من وزارة المالية أن الحالة السابعة التي يمكن للعامل المنقطع الحصول على علاوة فيها هي حالة الحصول على المولود الأول والثاني، وتقوم الوزارة في تلك الحالة بمنح العامل مبلغ قيمته 300 جنيه.

بينما ذكرت الوزارة خلال التقارير أيضا أن الحالة الثامنة التي تقوم خلالها بمنح العامل غير المنتظم علاوة هي المناسبات و التي من الممكن أن تشمل المولد النبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تقوم الوزارة في تلك الحالة بصرف علاوة للعاملين بقيمة 200 جنيه.

جاء هذا ضمن مجموعة من التَقاير التي نشرتها وزارة القوى العاملة والتي قامت خلالها بتوضيح الحالات التي تقوم بصرف علاوة فيها للعاملين غير المنتظمين.