تعرف على السبب وراء ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في مصر

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يعد ارتفاع الاسعار في الاسواق المصرية أمر بات يقض مضجع المواطنين من جميع المحافظات حيث يعاني معظم المواطنين فى كل مكان خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام والتي من ضمنها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

ورد أنه طبقًا لقرارات الحكومة المصرية قد تم رفع جزء كبير من الدعم المقرر على الكهرباء والذي ترتب عليه زيادة قيمة أسعار بعض شرائح الكهرباء المقررة وقد جاء أخر ارتفاع لقيمة هذه الشرائح خلال شهر يوليو الماضي.

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كما جاء أن هناك كسل وعدم دقة من قبل العاملين داخل الهيئة وتحديدًا العاملين في مهنة “كشافي العدادات” والذي ترتب عليه ارتفاع قيمة القراءات الخاطئة الشهرية المقدمة وهو الأمر الذي قد أثار استياء الكثير من المواطنين على مدار الشهور الماضية.

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وعلى هذا كان واجب على شركة الكهرباء ايجاد حلول بديلة من أجل التقليل من نسبة هذا الخطأ وكان من ضمنها العداد الرقمي ولكن كان واجب عليها الوقوف علي جميع أسباب زيادة قيمة فواتير الكهرباء فى مصر حتى يمكن لها أن تجد حلول بديلة تساعدها على التخلص من هذه الأسباب سواء التي تخص زيادة قيمة هذه الفواتير أو الخاصة بارتفاع نسب الاستهلاك بين المواطنين.

جاء أن ارتفاع أسعار بعض شرائح الكهرباء طبقًا قرار الحكومة الاخير وخاصة الشرائح التي تعد الأكثر استهلاكًا كان أحد هذه الأسباب، بالإضافة إلى عدم الانتظام كشافي العدادات في قراءة العدادات المنزلية الشهرية وضع المواطنين فى شرائح أعلى من شرائحهم والذي ترتب علي ذلك هو رفع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

بالنسبة إلى القراءة الخاطئة التي كان يعاني منه المواطنين كانت سبب أخر فى رفع قيمة بعض الفواتير، من جهة أخرى كان حلول فصل الصيف واستخدام التكييفات والمراوح وغيرها من المبردات سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفواتير بسبب زيادة الاستهلاك، وفيما يخص الأعطال المتوقعة على عدادات الكهرباء جاءت ضمن هذه الأسباب.

جدير بالذكر أن عملية سرقة التيار الكهربائي فى بعض المناطق قد أثرت على فواتير بعض المواطنين حيث يتم تحميل هذا الإستهلاك عليهم ويظهر هذا بكثرة في المناطق العشوائية.