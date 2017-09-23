رئيس الوزراء يكشف عن أحدث القرارات التي تهم جميع المصريين

Advertisements

قام المهندس شريف إسماعيل، والذي يعمل فى منصب رئيس الوزراء بالكشف عن أحدث القرارات المتعلقة بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي قد قارب جزء كبير من على الإنتهاء بعد أن تم تمويله بمبالغ ضخمة من عدد من الجهات ليمثل قبله جديدة للبلاد.

ورد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان السبب وراءها هو السيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، حيث فكر سيادته فى إيجاد حل جذري لمشكلة التكدس السكاني والذي أثرت بشكل كبير على الإدارات الحكومية، وعلى هذا جاء القرار ببناء صرح ضخم من أجل حل أزمة هذا التكدس وخاصة المتعلق بالعاصمة.

Advertisements

خرجت بعض التصريحات التي أتت من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الخاصة بعملية نقل الوزارات التابعة إلى الحكومة والهيئات بكافة المجالات سوف تبدأ بشكل رسمي فى نهاية عام 2018.

كما أكد السيد رئيس الوزراء، فى أحدث تصريحاته التي قد كشف عنها فى مؤتمر صحفى تم إقامته داخل مقر مجلس الوزراء، أنه بالنسبة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان والذي قد تم الإعلان عنه منذ فترة يعد مشروع قومي استراتيجي قامت الدولة بكل جهد بالسعي وراء تنفيذه وتذليل جميع العقبات التي كان من المتوقع أن تقف أمامه ولم يتم السماح للعديد من الأشياء أن تكون السبب فى التأخر فيه.

شدد السيد رئيس الوزراء في تصريحاته الصحفية على أنه فى الفترة الحالية يتم العمل بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات من أجل خلق فرص جديدة للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة لإتاحة باب رزق جديد أمام الشباب من كل مكان في أرجاء المعمورة.

وقد جاء في حوار السيد شريف إسماعيل الصحفي فيما يخص مشكلة المرور التي تعج بها أغلب مناطق محافظة القاهرة أنه من المقرر حل هذه المشكلة ولكن لم يتم حل هذه المشكلة بالذات بالشكل التقليدى ولكن يجب أن يتم حلها بشكل جذري حتى يتم السير قدمًا كما جاء أن الحكومة المصرية تسعى بكامل طاقتها إلى حل تلك المشكلة وغيرها من المشاكل الحالية بالرغم مما تواجهه من عقبات بشكل نهائي.