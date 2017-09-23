منع صلاة الغائب داخل المساجد المصرية.. إلا بشروط

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قامت وزارة الأوقاف المصرية بالكشف عن آخر قراراتها المتعلقة بشأن الصلاة في المسجد وتحديدًا “صلاة الغائب”، حيث جاء في قرار وزارة الأوقاف أنه قد حذر القطاع الديني التابع إلى وزارة الأوقاف مؤخرًا الأئمة والمسؤولين عن المساجد فى مصر بوجه عام من إقامة صلاة الغائب داخل المساجد المصرية إلا بشروط.

جاء فى أحدث تصريحات الأوقاف أنه تم التحذير من الصلاة على الغائب على أي أحد كما تم تحذيرهم حتى من السماح بأن يتم إقامتها فى المساجد المصرية بكافة المناطق والمحافظات وتحت اي سبب مهما بلغ دون تصريح أو الحصول علي تعميم مسبق من قبل رئيس القطاع الديني التابع إلى ديوان عام الوزارة.

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أكد تصريحات الوزارة على أنه من يخالف قرار الوزارة سوف يعرض نفسه بشكل فوري وعاجل إلى للمساءلة القانونية ويتعرض للعقوبة ايضًا.

جدير بالذكر أن قرار وزارة الأوقاف قد صدر بعد مرور يوم واحد من وفاة محمد مهدي عاكف، والذي كان يعمل كمرشد سابق لجماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء قرار وزارة الأوقاف في منشور قد تم تعميمه اليوم السبت، كما تم نشره رسميًا على موقع الوزارة الرسمي والذي جاء شديد اللهجة.

ورد في تصريحات وزارة الأوقاف اليوم: “يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد”، بالإضافة إلى أن البيان أضاف عدم: “السماح بإقامة صلاة الغائب دون تصريح أو تعميم مسبق”، وعن الجهة المسؤولة عن الموافقة أو الرفض جاء: “من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة”، وعن المخالف لهذا القرار ورد: “من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

كما ورد أن المرشد السابق لجماعة الإخوان قد توفي يوم أمس فى مستشفى القصر العيني بعد أن احتجز فيها مدة وصلت إلى 6 أشهر من أجل تأخر حالته الصحية المرضية والتي قد أنهت حياته بها وقد تم إبلاغ أسرته وذويه فور وفاته من قبل مصلحة السجون وتم النشر من قبل ابنته “علياء” على موقع التواصل الإجتماعي حيث نعت وفاة والدها.

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