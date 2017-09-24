أخبار الطقس اليوم الأحد 24/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن بالنسبة إلى أخر أخبار الطقس اليوم الأحد يتوقع أن يسود طقس معتدل على أغلب المناطق والسواحل الشمالية على أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى تصل إلى شمال الصعيد، وتتغير درجات الحرارة ويصبح الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً.

جار فى بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على عدد من المناطق المتفرقة وذلك من خلال شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على كافة السواحل الشمالية.

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وعن حركة الرياح ورد أنه يتوقع أن تسود أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على كافة مناطق جنوب سيناء والمناطق الموجودة في جنوب البلاد كما أكد الأرصاد أنه سوف يقابل هذا النشاط أن تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما توقع الخبراء أن تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

اما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط ورد أنه يتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم مابين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، كما جاء فى أخر أخبار الطقس اليوم أن حالة البحر الأحمر سوف تشهد اضطراب عليها مما يرفع من طول حركة الموج فيها خلال اليوم مابين مترين ونصف إلى 3 أمتار وغن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع أن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم الأحد على كافة محافظات ومدن مصر فقد كان بيانها كالتالي:

القاهرة 24 31

بلطيم 23 28

مطروح 20 28

وسط الدلتا 24 31

الإسكندرية 24 28

السلوم 17 28

دمياط 24 29

العريش 22 31

سيوة 16 32

بورسعيد 24 29

رفح 18 31

رأس سدر 22 31

نخل 18 28

الإسماعيلية 22 31

السويس 23 32

نويبع 26 28

الطور 24 28

شرم الشيخ 26 34

طابا 20 31

كاترين 16 27

الغردقة 26 33

مرسى علم 26 34

المنيا 22 31

أسيوط 20 31

الفيوم 24 31

بنى سويف 23 31

سوهاج 21 33

قنا 23 34

أبوسمبل 24 35

الوادى الجديد 24 33

الأقصر 23 35

راس حدربة 22 31

أسوان 26 36

شلاتين 24 33

ابو رماد 23 33

حلايب 22 31.