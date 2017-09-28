الأرصاد تحذر من كارثة حقيقية قادمة والجهات الرسمية ترفع حالة الطوارئ

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ورد أنه مع دخول فصل الخريف بدأت الأرصاد الجوية بإطلاق نفير الخطر حيث أكدت الأرصاد في أحدث تصريحاتها الخاصة بشأن دخول فصل الصيف أنه يتوقع أن تظهر عدد من المشكلات العنيفات على المناخ في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

أشار السيد الدكتور “أحمد عبد العال”، رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى تصريحاته الخاصة بهذا الشأن أن فصل الخريف هذا العام من المتوقع له أن يشهد بعض التقلبات الجوية التي قد تتسبب في كوارث حقيقية بالمحافظات لو لم يتم الاستعداد لها جيدًا، وعن السبب وراء هذه الظواهر الطبيعية قال أنها سوف تظهر بسبب التوزيعات الضغطية علي البيئة.

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أكد رئيس الأرصاد أنه بالنسبة إلى هذه التقلبات السطحية سوف يصاحبها خلال فصل الخريف الذي بدأ منذ يومين بعض الظواهر العنيفة التي تتمثل في عزارة سقوط الأمطار على كافة المحافظات وخاصة الساحلية منها والتي سوف تصل في بعض المرات منها إلى سيول عارمة وسوف تشهد هذه الظاهرة بكثرة على كلاً من مناطق سيناء بالإضافة إلى جبال البحر الأحمر.

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حذر رئيس هيئة الأرصاد جميع أجهزة الدولة لكي يبدأوا في الاستعداد من الآن، كما أكد على ضرورة توخي الحذر حتى لا يحدث كوارث خاصة مع شدة الظواهر المتوقعة، كما أكد على الهيئة قد قررت الإعلان عن وجود أي ظاهرة جوية في أي محافظة قبل أن تظهر بـ72 ساعة.

وعلى هذا قامت وزارة الرى، بتنفيذ عدد من المشروعات فى كلاً من “مدينة الغردقة، مدينة رأس غارب، مدينة الشلاتين، مدينة سفاجا، مدينة مرســى علــم”، حيث أنشأت بحيرات صناعية و سدود إعاقة وحواجز ترابية من أجل حماية المدن والمنشآت الاستراتيجية والحيوية.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية، قد أعلنت رفع حالة الطوارئ رسميًا من أجل الاستعداد لحالة المناخ القادمة حتى تتمكن من استقبال موسم الأمطار والسيول المتوقعة لمواجهة الكوارث التي أعلنت عنها الأرصاد بعد تحذيراتها بهدف تأمين أرواح المواطنين والمنشآت.

وقد أشار الأرصاد في تحذيراته إلى محافظة الإسكندرية تحديدًا إن لم يتم الإسراع فى أخذ الاحتياطات اللازمة حيث مقرر أن تشهد تكاثر السحب الممطرة والرعدية بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة تصل للسيول.

كما تم البدء فى الاطمئنان على وضع شبكة الطرق ومعرفة مدى الأمان حاليًا فى المناطق السياحية وما هي آخر استعداداتهم وكيفية تنظيم حركة المرور فى تلك الفترة فى جميع المحافظات، كما قام عدد كبير من المحافظين برفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير فتحات الصرف الصحي والتأكد من شبكات المياه.