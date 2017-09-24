صدق أو لا تصدق.. بالقانون سيتم طرد بعض الفئات من عقاراتها المؤجرة

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ورد أن وزارة الإسكان قد وافقت مؤخرًا بشكل مبدئي على فكرة المشروع الذي تم تقديمه في الفترة الماضية والمتعلق بشأن قانون تحرير العلاقات الإيجارية والذي كان يضم بين طياته العلاقة بين المالك والمستأجر والذي قد ضمت الفترة التي تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

جاء أن المشروع يضم كلاً من إيجار المباني الإدارية، بالإضافة إلى العقارات المؤجرة للجهات الأجنبية والمباني التجارية، كما يشمل الوحدات السكنية التي تتبع الدولة ايضًا.

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من جهة أخرى ورد أن الدكتور حمادة عبدالله حماد، والذي يعمل حاليا كعضو لجنة التعديلات التشريعية التابعة إلى وزارة الإسكان فى مصر، قد أكد فى آخر تصريحاته على إن مشروع القانون الجديد سوف يعمل على تحرير العقارات المغلقة فى الفترة الحالية والتي تخضع إلى قانون الإيجار القديم ايضًا.

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أشار عضو لجنة التعديلات التشريعية فى بيانه إلى وجود عدد كبير من الشقق فى مصر مغلقة لمدة وصلت إلى أكثر من عام حيث بلغ عدد الشقق السكنية المغلقة إلى 3 مليون شقة وذلك طبقًأ لما ورد في السجلات عن محافظة القاهرة الكبرى فقط، حيث كشف عن هذا الرقم بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما أضاف أنه بالنسبة إلى الوحدات السكنية المؤجرة وتحديدًا تلك الوحدات التي تتبع إلى الدولة قد تقرر أن تدخل في الفترة القادمة ضمن الاقتصاد الرسمي، من جهة أخرى، أعلن حماد أن الحكومة قد قررت إنشاء صندوق جديد وسوف يأتي دور هذا الصندوق الذي يخص الإسكان فى إسكان إعانة الأسر محدودة الدخل.

أما بالنسبة إلى مصادر صندوق الإسكان الذي من المقرر إنشاؤه في الفترة المقبلة ورد أنه سوف يتلقى تمويله من خلال استخدام عائد كلاً من تحرير العلاقات الإيجارية الذي سوف تقرره الدولة بالإضافة إلى الضريبة العقارية التي يتم فرضها على هيئة شرائح على المواطنين في مصر بشكل دائم.