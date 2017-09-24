وزارة الصحة تكشف عن خطة التأمين الصحي الجديدة للطلاب

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قام السيد الدكتور علاء عيد، والذي يعمل فى منصب وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، بالكشف عن اخر قرارات وزارة الصحة وملامح الخطة التي أعدتها والتي توصلت لها بشأن وقاية الطلاب والعاملين بالهيئة التعليمية من الأمراض المعدية.

ورد أنه مع بداية العام الدراسي الجديد قامت وزارة الصحة والسكان، بالعمل على دراسة الموقف داخل المدارس من أجل تفعيل نظام جديد للحفاظ على الطلاب والوقاية والتعامل ايضًا في أي وقت مع الأمراض المعدية وتحديد ماهية الشروط الصحية التي يتوجب أن يتم توفيرها داخل المنشآت التعليمية فى العام الدراسي الجديد والخاص بـ 2017/ 2018.

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جاء أن خطة الوزارة قد ضمت عدد من الجهات المسؤولة حيث تضمنت خطتها التنسيق مع كلاً من الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى التعاون مع المعاهد الأزهرية، وأن يشمل هذا التنسيق جميع المستويات المتعلقة بهذا الصدد.

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ورد أن الخطة شملت عدد تطعيمات وقائية للطلاب سوف يتم إعطائها لهم في المدارس وهي كلاً من ” التطعيم بطعم الثنائى D.T، والتطعيم بطعم الالتهاب السحائي” وذلك لجميع طلاب وطالبات الصف الأول بالإضافة إلى الصف الرابع الابتدائي بشكل سنوي، كما سيتم إعطاء طلاب الصف الأول جرعة منشطة وذلك من خلال إعطائهم طعم “D.T” الدفتريا والتيتانوس.

سوف يتم تطعيم طلاب الصف الأول لجميع المراحل كل عام سواء أكانت “الحضانة، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي” بجرعة منشطة يطلق عليها طعم “A.C” السحائي الثنائي.

وسوف يتم الكشف على الطلاب الجدد دوريا والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية بالإضافة إلى الكشف المبدئي للطلاب المستجدين، كما أكد على سرعة فحص الحالات المشتبهة فى اي وقت ومراقبتها جيدً، ومرور الطبيب بين الطلاب كل صباح في الطابور ومتابعة نسب الغياب بإنتظام للاستفسار عن أسباب الغياب، والعديد من الخطط والإجراءات الأخرى.