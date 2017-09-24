إيهاب يونس يعلق على قرار وزير الأوقاف بإيقافه عن الخطابة والإمامة

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بعد قرار وزير الأوقاف المصري الذي قد اتخاذه ضد الشيخ إيهاب يونس مؤخرًا قام الشيخ بالرد علي هذا القرار بعد أن تم التحقيق معه رسميًا، وقد ورد فى بيان الشيخ الذي تم الكشف عنه مؤخرًا إنه بعد قرار السيد وزير الأوقاف والذي اتخذه بشأن منعه من أداء عمله في الخطابة والإمامة، قائل: “أقدّر شعور مَن انزعجوا من فيديو وبرنامج ست الحسن “Set Elhosn.

وأكمل الشيخ: “الذي قمت فيه بأداء أغنية “لسه فاكر” للسيدة أم كلثوم”، وعن كيفية انتشار هذا الفيديو قال: “تم نشره عبر عدد من صفحات جماعة الإخوان، وكان أول من نشره الصفحة المسماة بـ مكتب حراك مصر”، وعن رأيه فى تصرفها قال: “قامت بدورها المعتاد من إشعال الفتنة، و تكدير الصفو العام”.

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وأضاف الشيخ إيهاب فى بيانه: “أريد أن أُطمئن أحبتي، والمهتمون بأمري، أنه تم التحقيق معي اليوم”، وعن حاله بعد هذا التحقيق قال: “أنا بخير بفضل الله، أقدّر وقوفكم بجانبي، وأحترم قرار السيد وزير الأوقاف بايقافي عن الخطابة والإمامة”، وعن موقفه بعد إجراء هذا التحقيق من قبل الوزارة قال: “أنتظر بتمام الصبر والرضا بأمر الله، كلمة القانون في أمري، والحمد لله على كل حال”.

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وتابع إيهاب يونس في باقي بيانه قائلاً عن التعليقات التي وردت إليه: “أقول لمن علقوا جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من سب وقذف لي ولأهلي”، وأكمل قائلاً: “أدعو لكم بالهداية، وكفى بالله وكيلًا بيني وبينكم”.

ورد في تصريحات الشيخ أنه قد اعترف بخطئه في ذكر هذه الأغنية والغناء وهو يرتدي الزي الأزهري حيث وصف تصرفه أنه تصرف إنساني بسيط وقال عن هذا الزي: “هو زي يجب احترامه وتقديره، وهو شرف لي ولكل من انتسب إلى الأزهر الشريف، الذي هو مَنشئي وبيتي وماوي”، وأضاف في البيان: “فأنا أبرأ إلى الله من كل اتهام لي بعدم الحرص على مكانه ومكانته، والله تعالى أعلم بالنوايا، وهو المطلع على القلوب”.