مصدر يكشف عن سر التسريبات الخاصة بمكافآت وزير التموين

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الأمر الذي حدث في وزارة التموين حيث تم نشر بعض التسريبات حول أن وزير التموين الحالي الوزير على مصيلحي، قام بصرف بعض المكافآت لنفسه ، وهذا الامر يعد مخالفة صريحة لتعليمات مجلس الوزراء المصري، الذي ينادي بعدم صرف الوزير لنفسه أي مكافآت وبدلات غير تلك المكافآت والبدلات التي قام القانون بتحديدها له.

وقد قام أكثر من مصدر مقرب من وزير التموين بالتعليق على هذا الأمر، حيث هناك من أنكر أن وزير التموين قام بصرف مكافآت وبدلات لنفسه، وهناك من قال ان هذا الامر صحيح وان وزير التموين المصري الحالي السيد علي مصيلحي قام بصرف مكافأة لنفسه تصل إلى 600 ألف جنيه وفقا للمصدر الذي صرح بهذا الأمر.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد بدر، والذي كان يعمل نائب رئيس في اللجنة العامة من أجل المساعدات الأجنبية وتلك اللجنة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتشر انه له علاقه بهذه التسريبات، وقد كشفت التحريات الصحافية أنه كان قد تلقى بعد التهديدات بخصوص الأمر، وقد كان من دواعي استقالته.

لكن من جانب آخر قام مصدر مقرب من الدكتور محمد عبد الله بدر، بالإعلان عن الدكتور لم يتلق أي تهديدات على الاطلاق وان هذا الامر يعتبر شائعة مغرضة، حيث انه لم يقوم بتلقي أي تهديدات من وزارة التموين والتجارة الداخلية او أحد العاملين بها، حتى بعد تسريب المستندات المذكورة إلى وسائل الإعلام ونشرها، حيث انها جعلت وزير التموين عرضة للاتهام بانتهاك القانون والبروتوكول وذلك حول تقاضي مكافآت من اللجنة وقد أثار هذا الأمر غضب الرأي العام.

اقرا ايضا متحدث سابق في وزارة التموين يوضح الحقيقة حول حنفي ومصلحي

والجدير بالذكر أن المصدر قد أكد أن الدكتور محمد عبدالله بدر لم يترك منصبه باللجنة بسبب مخالفات حيث تم نفي ما قام بترديد بعض العاملين في الوزارة هو ان سبب تسريب المستندات هو إقالة دكتور محمد عبدالله بدر، لكنه في الحقيقة قد امتثل لقرار وزير التموين دون أن يقوم بأي إساءة إليه، وذلك عن طريق تسريب أي مستندات من داخل لجنة المساعدات، كتلك التي فجرتها وسائل الإعلام.