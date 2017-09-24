تدشين مشروع “شركتك فكرتك” غدا أمام مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

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قام موقع مصر 365 بمتابعة كل الاخبار الاقتصادية والقرارات التي قامت بها الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، حيث انها قد قامت بتفعيل عدة قوانين من أجل الاستثمار ساعدت على جذب الاستثمار الاجنبي ورؤس الاموال، الى مصر في خطوة لها في المساهمة في تصحيح الاقتصاد المصري، بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد خلال الفترة السابقة،

والجدير بالذكر أن من أهم الأفكار التي تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالعمل عليها من أجل هي مبادرة “فكرتك شركتك”: حيث قامت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي بعرض الفكرة في داخل مصر وخارجها، حيث أنها قامت بعرض هذه الفكرة في الفعاليات الخاصة بالامم المتحدة خلال اجتماعات المنظمة العامة للأمم المتحدة، أما كبرى رواد الاستثمار، ورجال الأعمال في العالم، وذلك من اجل جذبهم للعمل في السوق المصري والاستثمار في مصر، من أجل تحسين الاقتصاد المصري.

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وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر ، بتدشين مشروع “شركتك فكرتك” وذلك من خلال شركة مصر للاستثمار الخاصة بريادة الأعمال، حيث سوف يتم افتتاح أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك ، وذلك أمام مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و تقوم الدولة بالاستعداد بمقابلة الأشخاص والشباب المستعدين للسؤال عن الأمر والاستفسار.

ويذكر أنه خلال تدشين المشروع الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي سيتم التعريف بكل التفاصيل بطريقة كاملة في يخص مبادرة “شركتك فكرتك”، وسيتم الرد من قبل الوزارة والمسؤولين على كل الاستفسارات التي من الممكن أن يتم التساؤل عنها ، وقد صرحت الوزارة ايضا عن انه من الممكن لأي شاب أو أي مواطن مصري أن يقوم بتقديم فكرته داخل الأتوبيس لكي يبدأ مبادرته في مشروع “شركتك فكرتك”.

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حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية عملت على ان يقوم الشباب المصري بالاستثمار داخل الأراضي المصرية،و يذكر انه بعد هذه القوانين الاستثمارية التي قامت جمهورية مصر العربية بتشريعها، أصبحت مصر واجهة من أعظم الوجهات الاستثمارية في افريقيا بدلا من دولة جنوب أفريقيا، وذلك بسبب هذه القوانين