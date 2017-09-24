فرقة “مشروع ليلى” تتعرض للهجوم الحاد من المصريين نتيجة أحداث الحفل الغير لائقة

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أقامت فرقة مشروع ليلى الجمعة الماضية آخر حفل لها في مصر، وقد أثارت الأحداث التي تمت في الحفل الرأي العام في مصر، وجاء هذا نتيجة قيام مجموعة من المشاركين في الحفل برفع علم المثلية الجنسية، الجدير بالذكر أن تلك الأحداث قد جاءت مؤيدة للميول التي صرح عنها مؤسس الفرقة “حامد سنو” خلال أحد اللقاءات التلفزيونية والتي كانت منذ فترة سَنه تقريبا.

الجدير بالذكر أن أحداث الحفلة الأخيرة التي أقامها مشروع ليلى قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في دفع العديد من المصريين إلى الهجوم على الفرقة، وكان هذا غير مسبوق من قبل خصوصا في ظل الشعبية القوية التي تحظى بها الفرقة اللبنانية وسط الشباب خاصة.

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وفي برنامج صح النوم، قام “محمد الغيطي” الإعلامي المصري بشن هجوم قوى على الفرقة من خلال استخدامه للعديد من الألفاظ الغير لائقة، وقد أضاف خلال الهجوم الذي قام بها أن مصر بلد الأزهر ولا يجب أن يحدث بداخلها كل هذا الفسق.

وأضاف الغيطي خلال برنامجه أن باسم يوسف هو من قام بتقديم الدعم و التشجيع إلى تلك الفرقة، وكان هذا من خلال استضافته لهم في برنامجه، كما أضاف خلال التصريحات أن هؤلاء قوم لوط، و تساءل كيف لهاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر أن يقوم بمنح مثل هؤلاء تصريح للغِناء بداخل مصر.

كما أن الغيطي لم يكن الإعلامي الوحيد الذي انتقد أحداث الحفل واعترض عليها بشدة، وإنما قام عمرو أديب هو الآخر بانتقاد الحفل والفرقة، وقد أضاف خلال التصريحات أنه على علم تام باحتمالية تعرضه لانتقادات المثليين وذلك لإعتراضِه الدائم على ما يطالبون به من حقوق.

كما أضاف أنه كشخص غير مثلي فإنه يَمتلك كامل الحق في توجيه النقد للمثليين وما يقومون بمطالبته من حقوق، هذا بجانب أن ما تم خلال حفلة فرقة مشروع ليلى يوم الجمعة الماضي لايجوز وهو بالتأكيد له الحق في انتقاده بدون التعرض لأي شكل من أشكال القمع.

هذا ضمن العديد من التصريحات التي صدرت من عدد من الشخصيات اعتراضا على الأحداث التي تمت في حفل مشروع ليلى خلال الجمعة الماضية.