خطوات تمويل أي مشروع من قبل “فكرتك شركتك”

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قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون خلال اليوم الأحد، بإطلاق أتوبيس مبادرة “فكرتك شركتك” من أمام مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقد تابع موقع مصر 365 هذه المبادرة “فكرتك شركتك”، والجدير بالذكر ان هذه مبادرة تعد من أهم المبادرات التي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاقها من أجل تشجيع المشروعات الناشئة وتشجيع الشباب المصري على الاستثمار، ومن أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية مصر.

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ويذكر أنه منذ أن تم إطلاق مبادرة “فكرتك شركتك” قد تلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حوالي 2100 فكرة حتى هذه اللحظة، وتم التصريح بأن معظم الأفكار التي تم تقديمها كانت أفكار متميزة، وجاء ذلك التصريح من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتحديد الخطوات الخاصة بمبادرة “فكرتك شركتك”.

اولا تم التصريح من الوزارة أن أتوبيس “فكرتك شركتك” سوف يستمر في الوقوف أمام مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل التعريف بالمبادرة للجمهور، وصرحت الوزارة أنها على استعداد لتلقي المزيد من الأفكار.

ثانيا قامت الوزارة بتخصيص شباك من أجل مبادرة “فكرتك شركتك” في كل الفروع في كل أنحاء الجمهورية في كل المراكز الخاصة بخدمة المستثمرين، وذلك من أجل الرد على أي استفسارات من كل الجمهورية.

ثالثا يمكن لأي شخص أن يشارك في مبادرة “فكرتك شركتك”، وأن كل ما يحتاجه هو أن تكون فكر قابلة للتطبيق ومبتكرة سواء لخدمة أو منتج،وان يكون فريق مؤسس ذو مهارات لازمة من اجل تحويل الفكرة إلى مشروع مربح.

رابعا تم التصريح بأن من الممكن أن تقوم بالتقديم وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

خامسا أعلنت الوزارة عن أن أتوبيس “فكرتك شركتك” سوف يمر بك محافظات مصر وذلك من أجل مقابلة رواد الأعمال المتقدمين في المشروع، ومن أجل منحهم فرصة لعرض الفكرة وتقديمها بطريقة كاملة، وصرحت الوزارة أن سوف يتم اختيار أفضل المرشحين .

سادسا تم التصريح بأن المرشحون سوف يحصلون على تمويل مبدئي يصل إلى 500.000 جنيه مقابل حصة في الشركة بنسبة من 4 إلى 8% لصالح الوزارة.

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سابعا سوف يتم توفير كل العناصر اللازمة المطلوبة لأي مشروع ناشئ لكي ينمو ويزدهر، وذلك مثل الخدمات القانونية، وخدمات الدعم التجاري، وغير ذلك من ترتيبات.