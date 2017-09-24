“السعيد” تعرض قانون التخطيط الموحد بعد 10 أيام على البرلمان

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أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد أنه من أجل تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي وما يحدث في الوقت الراهن في تخطيط جميع محافظات جمهورية مصر العربية هو هدف أساسي لوزارة التخطيط خلال الفترة القادمة للعمل على التنسيق بين التخطيط المركزي للدولة وبين تخطيط المحافظات المختلفة.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات الدكتور هالة السعيد بشأن إصدار قانون التخطيط الموحد حيث أوضحت أنه خلال العشرة أيام القادمة ستقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتقديم القانون على مجلس النواب ليتم مناقشته في دورة الانعقاد الثالثة.

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وأشارت هالة السعيد خلال حضورها لمؤتمر صحفي تم عقده في ديوان عام محافظة الفيوم خلال تفقد الوزيرة لعدد من المشروعات المتوقفة في المحافظة لبحث أسباب إعاقة هذه المشروعات والعمل على استئناف العمل فيها من جديد، كما استمعت الوزيرة إلى لجنة الإدارة المحلية التي ترأسها أحمد السجيني، وحضرها كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة على حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي بالإضافة إلى حضور اثنى عشر محافظ.

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أن منظومة التخطيط تتم بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ليتم الاسترشاد بآراء الهيئة مع مراعاة جميع المؤشرات المؤدية إلى التنمية ورصد الفجوات التي تعيق تحقيق التنمية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أن مؤشرات إدراج خطط التنمية تختلف من محافظة إلى أخرى على حسب احتياجات كل محافظات وما يتوفر بها، وبالتالي سنواجه إشكاليات أثناء إدراج هذه المخططات، بالإضافة إلى عدم تحقيق العدالة في توزيع كافة الاستمارات على جميع المحافظات بسبب معدلات الفقر بالإضافة إلى معدلات البطالة التي تختلف معدلاتها من محافظة على أخرى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والتخطيط الإداري أنه تم مناقشة مثل هذه الأمور مع كافة المحافظين ليتم إعداد قانون التخطيط الموحد مع التزام جميع محافظات جمهورية مصر العربية على تقديم رؤى وخطط عمل المحافظات على مدار الثلاث سنوات القادمة مع وضع حدود مالية وفق لهذه المخططات ليتم تحقيق التعاون بين التخطيط المركزي من ناحية وبين التخطيط في جميع المحافظات من جهة أخرى.