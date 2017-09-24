“دعم مصر” يجري انتخابات رئيس الائتلاف وأعضاء المكتب السياسي

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صرحت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر مارجريت عازر إن المهام الرئيسية إلى ائتلاف دعم مصر تهدف إلى وضع سياسية داخلية لائتلاف دعم مصر بالإضافة على وضع الخريطة التشريعية التي سيعمل بها الائتلاف.

تابع موقع مصر 365 تصريحات مارجريت عازر في عرض المهام الرئيسية للمكتب السياسي التابع لائتلاف دعم مصر، حيث أشارت أن المكتب السياسي بالائتلاف يقوم على تنظيم الانتخابات التي تجرى داخل ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى تبني المكتب السياسي لمشروعات معينة وذلك عن طريق إدراجها للمناقشة مع رئيس ائتلاف دعم مصر محمد زكي السويدي للموافقة عليها.

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وأشارت مارجريت عازر أن أي قرار يتم اتخاذه في ائتلاف دعم مصر يتم عن طريق التصويت الذي يجرى في المكتب السياسي للائتلاف ليتم أخذ آراء الجميع وليس قرار فردي من شخص واحد فقط، وأوضحت أنه في حالة الموافقة على أي موضوع بنسبة تصل إلى نصف أعضاء المكتب السياسي للائتلاف ورفض النصف الآخر أي التساوي ما بين الرفض والموافقة يتم أخذ رأي المهندس محمد زكي السويدي رئيس الائتلاف فيتم الموافقة أو الرفض بناء على رأي رئيس المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر.

وأشارت مارجريت عازر أن مهام المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أيضا يقوم بفتح باب المناقشة لأي قضية من القضايا التي يتناولها اجتماع المكتب السياسي للائتلاف، وأضاف أن اختصاصات الأمين العام لائتلاف دعم مصر والتي تتمثل في النائب طاهر أبو زيد فهو يقوم بالتواصل مع جميع الأعضاء وأدراج أجندة الاجتماعات بالتعاون مع المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بالإضافة إلى التنظيم الداخلي للائتلاف.

وأوضحت مارجريت عازر أن ائتلاف دعم مصر الذي يرأسه المهندس محمد زكي السويدي يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد القادم ليتم إجراء انتخابات داخلية على موقع رئيس ائتلاف دعم مصر بالإضافة إلى انتخابات أعضاء المكتب السياسي للائتلاف.

والجدير بالذكر أن النائب عمر مصيلحي قرر تقديم أوراقه للترشح إلى عضوية المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر عن شرق الدلتا، وأشار أن انتخابات المكتب السياسي تشهد في الفترة الحالية صراع كبير جداَّ حيث أوضح أن هناك وجوه جديدة أبدت رغبتها للترشح في المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أكثر من الانتخابات السابقة.