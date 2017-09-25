أخبار الطقس اليوم الإثنين.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

Advertisements

ورد فى البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية المتوقع خلال اليوم الإثنين عن آخر أخبار الطقس اليوم وخاصة مع بدء فصل الخريف أن يسود طقس معتدل على كلاً مناطق ومحافظات السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد كما أنه يسود طقس حار على أغلب مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما جاء فى بيان الأرصاد أنه تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية فى الساعات الأولى من اليوم وذلك على عدد من المناطق المتفرقة من خلال شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كافة مناطق السواحل الشمالية وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على كلاً من خليج السويس وعن حركة الرياح المتوقعة على البحر الأحمر يتوقع أن تؤثر على حركة الموج فيها مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

Advertisements

وقد جاء أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح السطحية ورد أنه يتوقع أن تكون شمالية غربية، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود خلال اليوم على البحر الأحمر طقس معتدل ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه اليوم وتتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

اقرأ ايضًا.. الأرصاد الجوية تحذر من كارثة حقيقية قادمة والجهات الرسمية ترفع حالة الطوارئ

ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقع أن تكون خلال اليوم الإثنين على أغلب محافظات ومدن مصر، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 22 31

بلطيم 23 29

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 23 29

مطروح 22 27

السلوم 18 27

سيوة 19 32

العريش 20 30

رفح 19 29

الإسماعيلية 20 31

نخل 13 29

نويبع 24 32

السويس 21 31

رأس سدر 20 32

طابا 19 30

كاترين 15 29

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الطور 24 29

شرم الشيخ 26 34

الفيوم 20 32

بنى سويف 20 31

سوهاج 21 33

قنا 21 34

الأقصر 22 35

المنيا 19 31

أسيوط 19 31

أسوان 22 36

شلاتين 24 34

ابو رماد 23 33

ابو سمبل 21 35

الوادى الجديد 21 34

راس حدربة 23 31

حلايب 25 31.