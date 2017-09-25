“الصحة” تعلن 9 تعليمات للتواجد داخل قسم الطوارئ الطبية

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رصد موقع مصر 365 تصريحات قطاع الرعاية العاجلة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية في شأن التسع تعليمات التي صرحت بها الوزارة بشأن التواجد في أقسام الطوارئ في المستشفيات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية لكي يستطيع الفريق الطبي المتواجد في المستشفى من تقديم الخدمة الصحية للمريض في قسم الطوارئ.

حيث تضمن الشرط الأول ضرورة تواجد الحالة المصابة فقط داخل قسم الطوارئ في المستشفيات بدون مصاحبة أهل المصاب أو أقاربه لمنح الزحام داخل قسم الطوارئ، أما الشرط الثاني أن تكون الأولوية القصوى في حالات وقف التنفس أو الاختناق أو الذبحة الصدرية بالإضافة إلى النزيف الذي يهدد حياة المريض بالإضافة إلى مصابين حوادث التي ينتج عنها حدوث حروق وحوادث الطرق.

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كما أوضحت وزارة الصحة والسكان أن من التعليمات الواجب اتباعها داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات المختلفة أن يتم فرز وتصنيف الحالات المرضية بواسطة الأطباء العاملين في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المصابين بواسطة أطباء قسم الطوارئ بالإضافة إلى تقديم أي فحوصات طبية لازمة ليتم تشخيص الحالات في قسم الطوارئ.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن من الشروط أيضا للتواجد داخل قسم الطوارئ داخل المستشفيات المختلفة وضع الحالات الغير مستقرة صحيا تحت الملاحظة الطبية في قسم الاستقبال، وفي حالة عدم تحسن الحالة الصحية للمريض يتم إنهاء إجراءات دخوله إلى المستشفى للخضوع للعلاج الطبي اللازم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في حالة عدم وجود أماكن أو سرير فارغة في المستشفى المتوجه إليها المريض يكون الطبيب قسم الطوارئ هو المسؤول عن توفير مكان لهذا المريض في أحدى المستشفيات الحكومية المختلفة ليتم نقله إليها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة للحالة ليتم نقله إلى المستشفى دون حدوث أي مضاعفات صحية للحالة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في حالة استقرار الحالة المرضية في قسم الطوارئ في المستشفيات المختلفة يتم إبلاغ المريض بالخطة العلاجية الواجب اتباعها في علاجه الطبي، كما أن جميع الخدمات العلاجية اللازمة لمصابي الحوادث أو الحالات الطارئة تقدم بالمجان على نفقة الدولة أو على نفقة التأمين الصحي التابع له المرض، أما في حالة وجود أي شكوى من المريض من قصور في الخدمات الصحية المقدمة له لابد من الاتصال على رقم 137 بمركز الخدمات الطارئة الصحية.