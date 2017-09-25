قرار من جهات رسمية بإحالة وزير إلى التحقيق

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صدر مؤخرًا قرار رسمي من بعض الجهات الرسمية فى الدولة بإحالة السيد وزير التموين والتجارة إلى التحقيق من أجل البلاغ الرسمي الذي تقدم ضده، حيث أكد السيد ممدوح رمضان، والذي يعمل حاليًا فى منصب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة فى مصر، أن هناك حاليًا بعض من الجهات الرقابية تقوم رسميًا بالتحقيق مع وزير التموين الحالي الدكتور علي مصيلحي.

ورد أن السبب وراء هذا القرار هو أن هناك بلاغ مقدم ضد الوزير يفيد بأنه قد حصل على مكافأة مالية كبيرة من قبل الخزينة وأنه قد قام بصرف هذه المكافآت لنفسه بدون وجه حق ولأسباب غير موجودة قانونيا حتى يتمكن من الحصول على هذه المكافآت أو يستحقها، وقد جاء أنه قد حصل علي مبلغ مالي قدر بحوالي 200 ألف جنيه.

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من جهة أخرى، قد شدد المتحدث باسم وزارة التموين “رمضان”، من خلال مداخلة هاتفية قد أجراها على شاشة برنامج “صح النوم” والذي تذيعه القناة الفضائية “ltc”، على أنه لا يجب أن نسبق الأحداث ويتوجب أن ننتظر نتيجة هذا التحقيق كما أكد على ضرورة عدم استباق النتيجة حاليًا من قبل الجميع.

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قام المتحدث باسم التموين بالإشارة إلى أن عملية صرف أي أموال تابعة للدولة لأي سبب وفي أي جهة من جميع الوزارات والهيئات في الدولة خاضعة رسميًا إلى مراقبة مالية صارمة بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، كما لفت ايضًا فى تصريحاته الإعلامية إلى أن نتيجة هذا التحقيق إذا وجدت أي عوار أو مخالفات تخص هذا الشأن من المؤكد أنهم لن يترددوا من إصلاحها.

جدير بالذكر أن عملية صرف وزير التموين مكافآت مالية كبيرة لنفسه لعدد من الأسباب التي لم يقم أي وزير تموين من قبله بصرفها له كانت محل جدل موسع في الفترة الماضية على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وينتظر الجميع نتائج هذه التحقيقات بعد أن تبادل الوزير مع بعض الأفراد بعض الاتهامات والأحداث التي كان من شأنها كشف هذا الأمر.