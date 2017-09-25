تراجع الإقبال على شقق سكن مصر.. تعرف على الأسباب وراء ذلك

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يعتبر مشروع سكن مصر واحدا من أهم المشاريع التي أطلقتها وزارة الإسكان، وبالرغم من كونه من المشاريع الهامة إلا أنه سجل تراجعا بالنسبة إقبال المواطنين على حجز الشقق السكنية الخاصة به، حيث كشف مصدر مسئول لموقعنا مصر 365، أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتقدم لحجز هذه الوحدات بلغ حتى هذه اللحظة 16983 مواطنا لحجز أربعون ألف شقة سكنية، مؤكدا أن السبب وراء تراجع إقبال المواطنين يرجع إلى مجموعة من العوامل المسئولة عن ذلك، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم بصورة مستمرة وعدم وجود سيولة كافية لدى المواطنين، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى المتعلقة بالمشروع والتي منها عدم توفر مصاعد كهربائية في العمارات الخاصة به، وعدم وجود أسوار ومباني، حيث أنه قد تم الاكتفاء بـ سياج شجري حول هذه العمارات الخاصة بالمشروع.

وأضاف المصدر، أن المناقصات التي تم طرحها على شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، توضح أن المساحة الخاصة بهذه الوحدات السكنية تصل إلى 95 مترا فقط وليس 115 مترا كما أعلنت الوزارة من قبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدم التزام الوزارة وتأخرها في مواعيد تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى لمشروع دار مصر يأتي أيضا في مقدمة الأسباب وراء تراجع إقبال المواطنين، وغير ذلك من الأسباب الأخري.

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من جانبه أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري للعام الميلادي 2017، أن السبب وراء تراجع إقبال المواطنين يعود إلى حالة الكساد السائدة التي يشهدها سوق العقارات في الفترة الحالية والذي يأتي نتيجة تراجع السيولة لدى المواطنين وقيامهم بسحب شهادات الاستثمار التي قامت البنوك بطرحها وتفضيلهم إيداع الأموال الخاصة بهم في تلك الشهادات بدلا من أن يقوموا بشراء عقار أو وحدة سكنية.

وأوضح، أن استمرار التداعيات والآثار المترتبة على قرار تعويم العملة المحلية هذا القرار الذي تم اتخاذه في وقت مسبق، وعدم امتلاك المواطنين فوائض مالية، دفعهم لأن يقوموا بإعادة ترتيب أولوياتهم والابتعاد عن الشراء، فضلا عن ارتفاع الأسعار الخاصة بهذه الوحدات السكنية.

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