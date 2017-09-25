أول تعليق رسمي من وزارة الأوقاف على واقعة رفع “علم المثليين”

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قام الشيخ صبري عبادة، والذي يعمل فى منصب مستشار وزارة الأوقاف، بالتعليق عن حادثة رفع علم المثليين التي وقعت فى وقت سابق في منطقة مدينة نصر التابعة إلى محافظة القاهرة، حيث قال الشيخ صبري إن المثلية الجنسية تعد فكر أحد الأفكار التي تمثل غزو على العقل والفطرة.

“غزو فكري”، وصفه ذكره الشيخ صبري عبادة فى تصريحاته حيث قال أن الله سبحانه وتعالى رسم لكل إنسان من فصيلتنا كيفية معينة لكي يتمكن من استخدام أعضائه كلا منها علي حدا وأنه فى هذه الواقعة والدعوة السافرة التي جاءت من ورائها والمتعلقة بشأن استخدام الغريزية الجنسية التي خلقها الله بشكل طبيعي معين وتحويلها إلى هذا الشكل المقزز من المؤكد إلى أنه يعد سبب قوي إلى وجود مفاهيم مغلوطة لدى تلك الجماعة ولدي من يؤيدونهم ويقلدوهم.

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وتابع مستشار وزارة الأوقاف تصريحاته قائلاً، من خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها علي شاشة برنامج “العاشرة مساءً”، والذي يتم إذاعته على القناة الفضائية “دريم”، أنه بالنسبة إلى الأديان السماوية والكتب المنزلة على الأنبياء القرآن الكريم والإنجيل والتوراة جميعهم قد حاربوا فكرة المثلية الجنسية بشتى طرقها وكان السبب وراء رفضها لأنها تؤدي إلى انتشار الأمراض بين الأفراد، كما أنها تعد أحد الأوامر التي تخالف الأحكام والأوامر التي أمر الله به عباده ومخلوقاته.

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أما بالنسبة إلى فكرة رفع علم للمثليين جنسيًا التي تمت مؤخرًا فى إطار فعاليات حفل قد أقيم مؤخرًا فى أحد ضواحي مدينة القاهرة يعد جريمة كبرى.

من جهة أخرى قد أوضح الشيخ أن بدأوا برفع مثل هذا العلم هم قوم لوط، ومن رفعه بعدهم تشبه بهم وعلى هذا قد استغرب الشيخ الحديث فى هذا الأمر على أنه حرية شخصية وحق يجب احترامه، حيث لفت فى تصريحاته إلى أن عملية رفع المثليين للعلم و تأكيدهم على أنهم مثليين جنسيًا يعد أحد الأمور التي تدخل ضمن الجهر بالمعصية وأنهم سوف يعاقبون عليها لأنها من أكبر الكبائر.