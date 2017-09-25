عاجل: وفاة “إيمان” أسمن إمرأة في العالم

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ورد أنه قد توفيت أسمن فتاة فى العالم والتي تعد أكثر الفتيات اللواتي يعانين من مرض السمنة المفرطة منذ عدة سنوات حتى أقعدته طريحة الفراش تخرج روحها اليوم إلى بارئها.

أعلن بعض المسؤولين من داخل المستشفى الإماراتية التي كانت تعالج فيها الفتاة المصرية “إيمان عبدالعاطي” صباح اليوم الاثنين الموافق 25 من شهر سبتمبر 2017 أنه فى تمام الساعة 04:35 صباحا بتوقيت مدينة أبوظبي، حدث للفتاة إيمان صدمة انتانية بشكل مفاجئ ترتب عليها اختلال في أداء وظائف أعضاء الجسم مما أثر عليها بشكل كبير وأدي إلى أحداث فشل كلوي.

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كما أضافت المستشفى في إطار فعاليات البيان الصحفي الذي قد أجرته منذ قليل عن الواقعة أن السيدة إيمان كانت تعالج طبيا فى المستشفى تحت إشراف عدد كبير من الأطباء حيث تم تشكيل فريق طبي ضم فيه عد أكثر من 20 طبيبًا.

وقد تنوعت تخصصات الأطباء المنضمة للفريق وجميعمًا قد سخروا لعلاجها وقد تمكنوا فعليا في الآونة الأخيرة من تحسين حالتها الصحية بشكل كبير مقارنة بما جاءت عليه لحظة دخولها للمستشفى فى الإمارات العربية المتحدة.

ما حدث كان نتيجة إرهاق نفسي من إيمان حيث أكد الأطباء على أنها قد استسلمت لحربها ضد المرض وفى الساعات الأولى حدثت لها هذه الانتكاسة والتي ترتب عليها الوفاة في الصباح الباكر اليوم.

من جهة أخرى، قد أعربت إدارة المستشفى من خلال البيان الصحفي الذي قد أعلنت اليوم عن تعازيها الخالصة لأسرة إيمان ومصابها، حيث أكدت إدارة المستشفى في تصريحاتها قائلة: “نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة”.

جدير بالذكر أن إدارة المستشفى قد أعلنت في بيانها أنه قد تقرر أن يتم إعلان الحداد الرسمي في جميع مستشفيات ومرافق برجيل الحالية حزنًا على فراق إيمان لهم.

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