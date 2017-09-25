مقترحات لزيادة رواتب المعلمين دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية

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تأتى قضية زيادة رواتب المعلمين كواحدة من أهم القضايا التي تضعها وزارة التربية والتعليم على رأس الأولويات والاهتمامات الخاصة بها، ولكن توجد بعض العقبات التي تحول دون تنفيذ تلك المقترحات، والتي منها أن الميزانية الحالية للدولة لا يوجد بها اعتماد مالي يسمح بهذه الزيادة، ولذا قدم بعض المعلمين على المواقع الاجتماعية مجموعة من المقترحات لزيادة رواتبهم، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على هذه المقترحات بالتفصيل.

إلغاء الانتداب للكنترول

يرى بعض المعلمين أن كنترولات الشهادات العامة المختلفة تستنزف المزيد من الأموال الطائلة وتهدر المال العام، ويجب أن يتم تخصيص بعض الموظفين من الإدارات التعليمية المختلفة ممن لا يجدون لهم أعمال موكلة إليهم، وكذلك بعض الإداريين في المدارس الذين قد يعرقلون سير العمل نظرا لزيادة الأعداد الخاصة بهم ليقوموا بأعمال الكنترول مقابل رواتبهم التي يحصلون عليها، وبالتالي يتم توفير البدلات التي تحمل الميزانية العديد من المليارات.

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تخصيص جزء من الأرباح الخاصة بدور النشر لصالح المعلمين

اقترح البعض منهم أن تقوم الوزارة بتخصيص نسبة من هذه الأرباح والتي تقدر بـ 2% ليتم توجيهها لزيادة رواتب المعلمين، ولا سيما أن دور النشر تتحصل على أموال طائلة من الكتب الخارجية نتيجة ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

تخصيص طابع من المصروفات المدرسية لصالحهم

اقترح بعضهم أن تقوم الوزارة بتخصيص طابع يحمل قيمة خمسة جنيهات مصرية لصالحهم، ولاسيما أن بعض الطوابع تخصص لجهات أخرى لا تنتمي إلى الوزارة، ويتم زيادة رواتبهم من مصدر والذي يجب أن يتم تخصيصها للعاملين بالحقل التعليمي.

استبدال الكتاب المدرسي بالكتاب الإلكتروني

ولعل هذا الاقتراح قد سبق وأعلن عنها وزير التربية والتعليم، وباتباع هذا الاقتراح سوف يتم توفير مليارات الجنيهات والتي كان يتم إهدارها في طباعة هذه الكتب الورقية، ليتم توجيهها بعد ذلك إلى زيادة رواتب المعلمين.

إلغاء هيئة الاعتماد والجودة

أشار البعض منهم أن التجربة الخاصة بجودة التعليم غير ناجحة على الإطلاق، وليس لها فائدة ، لذا طالبوا بإلغاء هذه الهيئة وتوفير الأموال لصالحهم لزيادة رواتبهم.

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