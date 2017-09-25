مصر للطيران تقدم تخفيضات على رحلاتها إلى أوروبا وأفريقيا والمغرب العربي

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قامت شركة مصر للطيران بإطلاق تخفيضات على بعض الرحلات الخاصة بها بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 25% ولا سيما تلك المتوجهة إلى الدول الأوروبية وأفريقيا وكذلك المغرب العربي، حيث أعلنت اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر عن العروض الجديدة لأسعار تذاكر رحلاتها، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على هذه العروض بالتفصيل.

بالنسبة للعرض الخاص بدول الخليج، وتتيح الشركة لعملائها فرصة الحجز من الآن، وحتى اليوم الثلاثون من الشهر الجاري، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيض بنسبة قدرها 20% في حالة السفر إلى أي إمارة من الإمارات التابعة لدبي والبحرين، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الجوازات الخاصة بالعملاء صالحة وسارية للسفر، بموجب هذا العرض تمتد من الثامن من شهر أكتوبر القادم وحتى اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل للعام الميلادي الجاري 2017، وهذا العرض من المقرر أن يتم تطبيقه أيضا على الرحلات الخاصة بالشركة المتجهة من القاهرة إلى مدينة أربيل العراقية، حيث يبدأ الحجز في الموعد ذاته، على أن يكون السفر خلال الفترة من اليوم العشرون من الشهر الجاري وحتى موعد أقصاه العاشر من شهر ديسمبر القادم.

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كما قامت الشركة بتقديم تخفيضات تصل قيمتها إلى 20% على الرحلات الخاصة بها والتي تتجه من مطاري القاهرة وبرج العرب إلى مدينة الرياض السعودية، وتخفيض بنسبة 25% على تلك المتجهة إلى مدينة الدمام، بشرط أن يقوم العملاء بالحجز قبل اليوم الخامس من شهر أكتوبر القادم، على أن يتم السفر خلال الفترة من الأول من شهر أكتوبر وحتى اليوم الواحد والثلاثين من ديسمبر القادم.

وفيما يتعلق بالعرض الأوروبي الذي تقدمه الشركة، فقد أطلقت تخفيضات على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى إي من مدينة من مدن باريس المختلفة، وذلك بأسعار تبدأ من ألف و800 جنيه وحتى أربعة آلاف و 220 جنيه مصري هذا بالنسبة لبعض شرائح الدرجة الاقتصادية، أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال فيصل السعر الخاص بها إلى 7290 جنيه، كما قدمت الشركة تخفيضات لأسعار الرحلات المتجهة إلى مدن المغرب العربي والتي تبدأ من 1340 وحتى 4400 جنيه مصري.

كما تقدم الشركة تخفيضات على رحلاتها المتجهة إلى العاصمة التايلاندية ، حيث تتراوح الأسعار الخاصة بالتذاكر من ألفين ومائة جنيه إلى ألفين و600 جنيه مصري، ومن المقرر أن يبدأ الحجز من الآن وحتى الأول من شهر أكتوبر القادم، على أن يكون السفر على فترتين، الأولى تبدأ من الآن وتستمر حتى اليوم العاشر من شهر ديسمبر القادم، أما بالنسبة للفترة الثانية فمن المقرر بدؤها من اليوم الأول من شهر فبراير القادم وتستمر حتى اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس للعام الميلادي المقبل 2018.

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