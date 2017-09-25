أسباب وفاة “إيمان عبد العاطي” أسمن إمرأة في العالم

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أُصيبت أسرة “إيمان عبد العاطي” والتي عرفها الإعلام بأسمَن إمرأة في العالم بحالة من الصدمة الشديدة، وكان هذا بعد أن قامت مستشفى “برجيل” في الإمارات باخطَارهم اليوم بخبر وفاة نَجلتهم في المستشفى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما رفضت أسرة “إيمان عبد العاطي” التي كانت من أبناء محافظة الإسكندرية القيام بأي تصريح صحفي بخصوص الواقعة، ورفضت عقد أية لقاءات مع وسائل الإعلام، وبالتالي لم تتمكن وسائل الإعلام من الحصول على أي من التفاصيل التي تتعلق بمسيرة العلاج التي خاضتها إيمان خلال الوقت الذي قضته في الإمارات ولا حتى الأسباب التي قد أدت إلى وفاتها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وقد تسبب رفض الأسرة عمل أي أحاديث صحفية أو مقابلات أو الادلاء بأي من التصريحات التي تتعلق بإيمان في إغضاب العديد من الصحفيين و الاستياء من موقف الأسرة والرفض التام الذي أبدوه.

الجدير بالذكر أن من تحدث من أهل إيمان للإعلام كان أحد أقاربها فقط، وقد أكد أن أهل المتوفاة ليس لديهم أي من المعلومات التي يمكن من خلالها معرفة موعد وصول الجثمان من الإمارات، كما أشار أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب والذي يمكن خلاله التحدث إلى وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر أن السبب وراء وفاة “إيمان عبد العاطي” أسمن إمرأة في العالم قد جاء نتيجة اختلال عدد من الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء الجسم، وكان على رأسها الفشل الكلوي، وقد جاء هذا ضمن التصريحات التي أصدرتها مستشفى “برجيل” الإماراتي خلال البيان الذي نشرته لتعلن خلاله بشكل رسمي وفاة “إيمان” والسبب وراء ذلك.

وأضاف المستشفى خلال التصريحات التي قام بها، أن رحلة العلاج التي خاضتها إيمان في المستشفى منذ أن وصلت إلى الإمارات كانت ناجحة بدليل تحسن إيمان منذ بدء العلاج، وقد كانت رحلة العلاج تحت إشراف ما يزيد عن 20 طبيب في جميع التخصصات، ولكن وفاة إيمَان اليوم قد جاء نتيجة حدوث اختلال في أعضاء الجسم.

هذا ضمن البيان الذي أصدرته المستشفى في الإمارات و الذي أوضحت خلاله الأسباب التي أدت إلى الوفاة.