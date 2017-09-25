السيسي في الاجتماع الأسبوعي لولي عهد أبوظبي

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قام رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المجلس الأسبوعي الذي يقوم بعقده ولي عهد أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يقوم بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات حيث يحضره الشيوخ والوزراء وعدد من الشخصيات العامة غير عدد كبير من كبار المسؤولين البارزين والإعلاميين المشهورين ورجال الأعمال والمواطنين الإماراتيين ايضا يستطيعوا أن يقوموا بحضوره، وقد قام ايضا عدد من السفراء المعتمدين بحضور هذا الاجتماع الذي تم عقده في أبو ظبي.

والجدير بالذكر ان الجانبان قد قاموا بتبادل الأحاديث الودية فيما بنهم وكانت الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وبين الشعب المصري والشعب الإماراتي وأيضا حول تاريخ هذه العلاقات بين الشعبين التي قام بإرساء دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد شهدت تطور كبير جدا خلال العقود الماضية وقد شارك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تطور العلاقات المصرية الإماراتية، حيث شهد المزيد من التطور والمزيد العمق في العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

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وقد قام كلا من الجانبان عن أنهم يحرصا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويعملون من أجل تنميتها إلى آفاق أوسع ومساحة أرحب وذلك بما سوف يكون بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن كلا من الحكومتين في مصر والإمارات يعمل من أجل خدمة المصالح الأخوية المشتركة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي وأيضا من أجل مصالح منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

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ويذكر ان عدد من المواطنين الإماراتيين قاموا خلال المجلس بالتحدث لكي يقوموا بالتعبير عن ترحيبهم بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس، وايضا عبروا عن حبهم لمصر ولشعب مصر، وقد أظهروا تقديرهم واعتزازهم بالدور الذي تقوم به مصر والحكومة المصرية والشعب المصري على صعيد الوطن العربي والشرق الأوسط.