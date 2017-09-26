أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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جاء فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء طقس معتدل وسوف يكون ذلك على كافة مناطق السواحل الشمالية على يكون الطقس خلال اليوم مائل للحرارة على أغلب مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة وتمتد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس حار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار على أن يكون الطقس لطيف ليلا، كما ورد في بيان الأرصاد أنه سوف تقل حالة الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة من محافظات شمال البلاد.

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كما جاء في بيان خبراء الأرصاد عن آخر أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أن يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية كما جاء أنه سوف تكون حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم معتدلة فيما أكد الخبراء أنه سوف تنشط حركتها اليوم على مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى شمال الصعيد ومدن خليج السويس مما يؤثر على الحركة البحرية اليوم ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فقد جاء أنه من المتوقع أن تختلف حركة الموج اليوم بحيث تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة كما توقعت الأرصاد أن ترتفع حركتها ما بين متر إلى 5ر1 متر أما من جهة أخرى فى حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما توقعت الأرصاد أن تكون حركة الموج مختلفة من مترين إلى 5ر2 متر وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا من البحرين على أن تكون شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة أن تكون خلال اليوم الثلاثاء على أغلب محافظات ومدن مصر فقد جاء بيانها كالتالي:

القاهرة 21 32

بلطيم 23 29

السلوم 19 27

سيوة 21 35

وسط الدلتا 21 32

الاسكندرية 23 29

مطرح 21 28

السويس 21 32

نويبع 25 33

العريش 18 30

الاسماعيلية 20 32

بورسعيد 23 29

رفح 19 30

دمياط 23 29

رأس سدر 21 32

نخل 14 31

المنيا 19 33

مرسى علم 25 34

طابا 19 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 23 35

شلاتين 24 34

ابو رماد 23 33

كارتين 16 30

اسيوط 19 34

سوهاج 23 34

الطور 23 31

بنى سويف 20 33

الفيوم 20 33

اسوان 24 38

ابو سمبل 21 38

قنا 21 36

الاقصر 21 37

الوادى الجديد 22 37

راس حدربة 23 32

حلايب 24 31.