تأييد ضيف الدمرداش لرفع علم المثليين في حفل مشروع ليلى على الهواء يدفعه لطرده

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تعرض الكاتب “محسن البلاسي” إلى الطرد من قبل الإعلامي “معتز الدمرداش” أثناء الحوار الذي دار بينهما خلال أحد البرامج التلفزيونية التي يقدمها معتز والتي استضاف فيها الكاتب “محسن البلاسي”.

الجدير بالذكر أن سبب طرد الكاتب قد جاء نتيجة تأييده لما حدث في حفلة مشروع ليلى التي قامت يوم الجمعة الماضي في منطقة التجمع الخامس، والتي شملت رفع علم المثليين، هذا بجانب الإساءة التي وجهها للشعب السعودي والشعب المصري والتي إدَعى خلالها أن أكبر نسبة شواذ في العالم تنتمي إلى تلكم الشعبين.

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كما ووجه الدمرداش اعتذار للمشاهدين نتيجة الإساءة التي وجهها ضيفه، وكان هذا على القناة الفضائية “المحور” خلال البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الدمرداش بعنوان “90 دقيقة”، وأضاف أيضا للمشاهدين أنه بالرغم من السنوات الكثيرة التي عمل فيها الدمرداش كإعلامي، إلا أنها كانت المرة الأولى التي يقوم فيها بطرد أحد الضيوف على الهواء مباشرة.

كما أكد أن الموقف الذي بدر منه كان نتيجة عدم قدرته على استيعاب ما قاله الضيف خلال البرنامج، وأن المرحلة التي وصل إليها الضيف لا يمكن قبولها و تجاوزها بدون أي رد فعل.

حيث بذلك الرأي يكون الضيف قد أساء بشكل مبالغ فيه إلى المعتقدات والقيم التي تقوم عليها جميع الدول العربية، وكان هذا من خلال النسب التي زعم أنها حقيقية رغم أن هذا غير مؤكد، كما أنه لم يكن باستطاعته امساك فم الضيف على الهواء، الأمر الذي دفعه إلى طرده كوسيلة لإسكَاته عما قاله.

الجدير بالذكر أن معتز الدمرداش لم يكن الإعلامي الوحيد الذي اعترض على الأحداث التي شملها حفل مشروع ليلى، ولم يكن المصري الوحيد أيضا، إذ أن الأحداث التي شملها الحفل كانت منافية تماما للأخلاق والقيم وتعد بمثابة تمرد على الأدبيات التي تقوم عليها البلاد.

كما أن الحفل لم يتوقف على حد الإعتِراض فقط بل نجح خلال الفترة الأخيرة في إثارة الرأي العام، واغضاب الكثيرين إن لم نقل الجميع، وقد جاء هذا نتيجة اعتباره مؤيد للمثلية والتي ينتمي إليها “حامد سنو” مؤسس الفرقة وقد أكد هذا رفع علم المثلية أو مجتمع الميم كما يسميه البعض.

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