وزير الصحة يكشف عن موعد تسعير وتسجيل وميكنة الأدوية فى مصر

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ورد أن الدكتور أحمد عماد الدين، والذي يعمل فى منصب وزير الصحة والسكان فى مصر أنه قد أعلن عن ميكنة خدمات الإدارة المركزية والتي قد سبق وصرح بأنه يتم الاستعداد لها من أجل تنفيذها فى الفترة القادمة للصيدلة، حيث أكد على أنه سوف يتم بدء العمل بها رسميًا بالبلاد من أول مطلع شهر أكتوبر القادم.

أكد وزير الصحة فى تصريحاته على أنه من المقرر بداية من أول أكتوبر أن يتم العمل بالنظام الجديد والذي يشمل الميكنة لجميع نظم التسجيل الخاصة بالأدوية بالإضافة إلى أنه سوف يتم تسعير هذه الادوية والإتفاق والتصريح بالتصاريح اللازمة من أجل الترخيص من استكمال باقي الأعمال.

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وقد قال السيد وزير الصحة والسكان فى أحدث تصريحاته الصحفية التي وردت إلينا فى موقع “مصر 365″، إنه بالنسبة إلى عدد مصانع الأدوية والتي تعد عاملة فى مصر في الوقت الحالي بلغ سعرها نحو 127 مصنعًا، بالإضافة إلى وجود 1007 شركات تدخل تحت بند شركات تصنيع لدى الغير “التول”، كما لفت السيد الوزير في تصريحاته إلى أن الوزارة تستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات الصارمة والتي تتمثل في عملية الميكنة قطع طرق التلاعب على الجميع والتي كانت تتم في كافة أنواع نظم الترخيص والتسجيل بالإضافة إلى التسعير.

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من جهة أخرى، أشار السيد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء فى الفترة القادمة نظام خاص يضم كافة قواعد البيانات الخاصة بكافة الأدوية في مصر وأنها سوف تضم جميع نظم الدواء وأن هذا النظام سوف يكون الهدف من ورائه أن يكون خطوة من أجل ربطها فيما بعد بمراكز القرار، لكي تتمكن الحكومة بناء قرارات سليمة على أساسها.

جدير بالذكر أن الوزارة قد اتخذت قرارها في الأيام القليلة الماضية بوقف التعامل مع الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية الفاسدة والتابعة إلى إدارة الصيدلة، حيث ورد فى قرار الوزارة أنه سوف يتم منع التعامل مع هذه الشركات سواء كانت منتجة للأدوية أو موزعة لها.