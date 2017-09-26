عاجل.. وصول جثمان “اسمن امرأة في العالم” إلى مطار القاهرة اليوم

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وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من سبتمبر جثمان أسمن امرأة في العالم وهي إيمان عبد العاطي، والتي كان قادمة من أبو ظبي، وذلك بعد أن توفت خلال رحلتها العلاجية بداية من الهند إلى الإمارات.

وقد صرحت المصادر لموقع مصر 365 أن جثمان إيمان عبد العاطي قد وصل إلى مطار القاهرة اليوم حيث جاء على متن طائرة من رحلات مصر للطيران القادمة من أبو ظبي، كما تمت الإشارة أنه سيكون هناك تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالإفراج عن جثمان إيمان وسيتم تسليمه إلى ذويها.

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والجدير بالذكر أن جنازة إيمان عبد العاطي التي لقبت مؤخرا أسمن امرأة في العالم تشيع بعد ظهر اليوم الثلاثاء وستقام في مسجد العمري المواجد بالإسكندرية، وفي التوقيت الذي الذي قامت والدة إيمان سماع الخبر قد أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ومن المقرر وصول الجثمان خلال الساعات القادمة من الإمارات.

فقد وفت إيمان عبد العاطي يوم أمس الأثنين الموافق الخامس والعشرون من شهر سبتمبر في المستشفى التي كانت تتلقى فيها العلاج في أبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية ، كما ان حالتها قد أصابها التدهور خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة من حياتها حيث أنها كانت تعاني من وجود التهاب بكتيري في الدم قد تسبب لها في تسمم.

حيث قد اعلن الدكتور ياسين الشحات المدير التنفيذي للمستشفي التي تقوم إيمان عبد العاطي تلقي العلاج بها الملقبة بـ أسمن امرأة في العالم قد وافتها المنية يوم أمس الاثنين وأضاف أنها توفت في الساعة 4:35 صباحا وذلك بتوقيت مدينة أبو ظبي، وذلك نتيجة صدمة إنتانية وذلك نتيجة لاختلال وظائف أعضاء جسمها بجانب تعرضها للفشل الكلوي.

وذكر أن إيمان عبد العاطي كانت تتلقى العلاج تحت إشراف فريق طبي كامل مكون من عشون طبيب في كافة التخصصات، وقد استطاعوا تحسين صحتها منذ وصولها لمستشفى برجيل في الإمارات العربية المتحدة، ولكنها قد قامت بالاستسلام أمام مرضها وهو السمنة، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة في صباح الأمس بعد أن وصلت لحالة حرجة .

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