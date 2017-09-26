بالصور والفيديو.. مظاهرات حاشدة من طلاب مدرسة الشهداء الثانوية رافضة لطلبات إدارة المدرسة

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ورد إلينا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد قد بدأت الأخبار تتوالى عن العملية التعليمية بعد بدء الإحتكاك المباشر بين الوزارة والمديرين والمعلمين وبين الطلاب، وقد ورد إلينا فى هذا الصدد إحدى الحالات الرافضة لقرارات إدارة المدرسة وهي من أبناء وطلاب مدرسة الشهداء الثانوية.

جاء أنه قد شهدت المدرسة الثانوية العسكرية الموجودة في مدينة الشهداء مؤخرًا مظاهرات كبيرة حيث ترتب عليها تجمهر العشرات من الطلاب أمام أبواب المدرسة والتي تتبع محافظة المنوفية، وعن السبب وراء هذا التجمهر ورد أنه قد اعتراض الطلاب على ما صدر لهم من أوامر لكي يقوموا بالتخلص من شعورهم حيث أكدت عليهم الإدارة بأن تقوم بحلاقة شعرهم بنوع حلقة معينة يطلق عليها “زيرو”.

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ردد الطلاب على طلبات المدرسة وسط تجمهرهم أمامها عبارة عبارة: “مش حالقين”، “مش حالقين”، في إطار فعاليات مظاهرتهم الرافضة للقرار بعد أن أصبحت الآن هذه المدرسة عسكرية، وبدأت في تطبيق النظام العسكري عليهم حيث طالبتهم مؤخرًا بحلاقة شعرهم، لكي تمكنهم من الدخول إلى المدرسة واستكمال دروسهم اليومية فيها.

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وعلى هذا خرجت تصريحات السيد الدكتور عبدالله عمارة، والذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم التابعة إلى محافظة المنوفية فى هذا الصدد: إن المدرسة الواقع ذكرها قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى مدرسة عسكرية وجاء وبدأ تطبيق النظام الجديد هذا العام لأول مرة، وعلى هذا فإنه قد أصبح لها عدد من القواعد المختلفة عن السابق ويجب على الطلاب أن يقوموا بالالتزام بها.

أكد وكيل الوزارة على أنه قد تم الاجتماع فى وقت سابق بعدد من أولياء الأمور وكان برفقتهم بعض من الطلاب لكي تتمكن الإدارة من شرح النظام الجديد وإقناعهم بقواعد المدرسة الحالية ومع نهاية الإجتماع وافقوا على ما كشف لهم وأكدوا على عودة الطلاب من جديد إلى المدرسة “حالقين رؤوسهم وان ينتظمون بالدراسة.

وقد أضاف السيد الوكيل ايضًا أنه قد قام بنفسه بتفقد عدد 6 مدارس، وكان من ضمنهم مدرسة زرقان الثانوية، وفي خلال هذه الزيارة قد عنَّف الطلاب قائلًا: “لازم نركز على التربية قبل التعليم، وأكمل: “عاوزين نطلع رجال نعتمد عليهم في بناء الوطن ولازم الكل يلتزم”، وأنذرهم بالفصل لو لم يحلقوا شعورهم.