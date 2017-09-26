وزارة الاستثمار توقع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للمشاريع الصغيرة

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قام موقع مصر 365 بمتابعة كافة قرارت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، حيث حرصت الدكتورة سحر نصر على أن تقوم بدورها من أجل تشجيع الاقتصاد في جمهورية مصر العربية، حيث انها قد قامت بأخذ عدة قرار مختلفة تهدف إلى تطوير الاقتصاد وذلك من خلال تطوير الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الاموال من اجل العمل على الأراضي المصرية والاستثمار داخلها.

والجدير بالذكر أن الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، لم تقم فقط بتشجيع الاستثمار الأجنبي في جمهورية مصر العربية ، بل قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي باتخاذ عدة خطوات من أجل تشجيع الاستثمار الداخلي، حتى يستطيع الشباب المصري أن يقدم فكرته وسوف تقوم الوزارة بدعمها له أذا توافرت بالفكرة الشروط المناسبة لكي تنجح، وقد قامت الدكتورة سحر نصر بإطلاق مبادرة “شركتك فكرتك” من أجل تشجيع الشباب المصري لكي يدخل في عالم المال والأعمال ويقوم بتطبيق الأفكار المتميزة على أرض الواقع.

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ومن جهة أخرى تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، خلال اليوم الثلاثاء، بتوقيع مجموعة جديدة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الدولي مع وكالة التنمية الدولية ووكالة التنمية الأمريكية، وسوف يتم هذا التوقيع في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الواقعة في شارع عدلي في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويذكر أن هذه الاتفاقيات سوف تعمل على تقوية الشراكة الدولية من أجل أن يتم دعم البرامج التنموية في مصر الموجودة علي مستوي المحافظات المصرية وايضا تعمل هذه الاتفاقيات من أجل أن يتم تمكين المرأة المعيلة في جمهورية مصر العربية وأيضا من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، وصرحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الهدف من هذه الشركات هو ان يتم تقليل معدلات البطالة والفقر في جمهورية مصر العربية.

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وقد تم التقرير من قبل الوزارة ان اليوم الثلاثاء سوف يكون بداية مبادرة “شركتك فكرتك” حيث تم الافتتاح أمام مقر الوزارة ايضا، وتعتبر هذه المبادرة هي الأساس الذي اعتمدت عليه وزارة الاستثمار المصرية والتعاون الدولي من اجل ان تقوم بدعم الشباب المصري