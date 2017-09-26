بيان عاجل بشأن الصناديق الوزارية من قبل حزب النور

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قام رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب المصري،النائب أحمد خليل خيرالله بتقديم بيان عاجل أمام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وكان هذه البيان موجهًا من أجل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية المصري، وايضا من اجل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري، وجاء ذلك البيان بخصوص تثبيت العاملين الحكوميين على الصناديق الوزارية والحسابات الخاصة على درجات مالية، ومن أجل خفض رواتبهم المالية إلى 900 جنيه مصري.

وقد أوضح النائب أحمد خليلي خير الله، في البيان الذي قدمه أن المحافظات كانت قد قامت بإصدار قرارات خاصة من أجل تثبيت العمالة المؤقتة في مختلف المشروعات المصرية المنتشرة على مستوى المراكز والمدن المصرية وأيضا المنتشرة في الأحياء والوحدات المحلية الموجودة في مختلف القرى وقد سبق أن تم التعاقد معها وكان ذلك على حساب الصناديق الوزارية والحسابات الخاصة، وجاء ذلك التعاقد بحجة تقنين أوضاع هذه المشاريع وذلك عن طريق تمويل درجات مالية دائمة من خلال وظائف شخصية تم تقديمها لهم، وكان من شروط هذا التعاقد هو ان يستمروا في ممارسة نفس الأعمال الذين قاموا بالتعاقد من أجلها.

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والجدير بالذكر ان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور في البرلمان المصري النائب أحمد خليل خير الله صرح بأن القيام بمثل هذه الخطوة من أجل تثبيت العمالة يعد أمر جيد جدًا وقد صرح ايضا ان المواطنين المصريون في انتظار هذا القرار بفارغ الصبر، لكن من جانب آخر ليس أمر المعقول أن تقوم الحكومة بخصم أكثر من حوالي نصف رواتب العاملين وذلك بناء على التثبيت بعد أن يقضوا سنوات طويلة في هذه الأعمال التي تم التعاقد عليها مع الحكومة المصرية، وقد أشار قائلا إلى أن هناك كثيرًا من هؤلاء العاملين متواجدين في أماكنهم تلك منذ ما يزيد عن 15 عام وقد كانوا يتقاضون ما يزيد عن حوالي 2500 جنيه شهريا، وقد صرح متسائلا هل بعد الانتظار الطويل من اجل ان يتم التثبيت بعد كل هذا العمر ستقوم الحكومة باقتصاص ما يزيد عن نصف رواتبهم بحجة أن يتم تثبيتهم.