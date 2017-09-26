الآن.. استخراج “الرقم القومي” إلكترونياً والتوصيل حتي باب المنزل أو العمل بـ10 جنيه فقط

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قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرًا بالكشف عن خطوات خدمة استخراج الرقم القومي لكي يتمكن المواطنين من الحصول على “بدل فاقد / تالف”، لبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم فى بيان رسمي قد قامت به مؤخرًا.

ورد فى طيات البيان الرسمي أنه يمكن للمواطنين حاليا وبسهولة استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط www.egypt.gov.eg ، حيث يمكن للمواطنين من خلال هذا الرابط التواجد على صفحة الموقع فى أي وقت عن طريق الإنترنت وبعد الخطوات على موقع البوابة.

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وأشارت الوزارة فى تصريحاتها إلى أن يمكن للمواطنين فى مصر الآن الحصول على بطاقته ايضًا وهو في منزله أو يمكن استلامها فى محل عملهم، حيث سمحت الوزارة لهم بالحصول عليها دون الحاجة كالعادة للذهاب إلى مقر السجل المدني التابع لهم وأن يفقدوا مزيد من الوقت والجهد.

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ورد فى بيان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه يمكن الحصول علي بطاقة الرقم القومي إلكترونياً جديدة من خلال أربع خطوات، حيث جاء فيها أنه:

يجب على المواطن الدخول إلى “سلة الطلبات” والتي توجد في الموقع الإلكتروني وسوف يمكن العثور عليها بعد الدخول على اللينك السابق وأن يقوم الراغب فى إستخراج البطاقة بتحديد الطلبات التي يرغب فيها. يجب على المواطن أن يقوم بتحديد طبيعة الطلبات الخاصة به، والتي ورد أنه سوف يقوم باختيار نوع الوثيقة التي يرغب فيها بالإضافة إلى اختيار اسم مقدم الطلب وما هي نوع الوظيفة الخاصة به بالإضافة إلى إلى الرقم القومي. ورد أنه يجب كتابة كافة بيانات مقدم الطلب المطلوبة، والتي يتم من خلالها تحديد البريد الإلكتروني الخاص به بالإضافة إلى أنه يجب إضافة رقم الهاتف المحمول وذكر تفاصيل العنوان التي يرغب المواطن أن يتم إرسال البطاقة بعد إستخراجها عليه. يجب علي المواطن لكي يكون أتم كافة الإجراءات أن يقوم بتحديد نظام الدفع الذي يرغب فيه، حيث إتاحة الوزارة عدد من الوسائل لكي يتم الدفع من حلالها وذلك تيسيرًا على العملاء.

جدير بالذكر أن الوزارة قد سمحت للمواطنين أن يقوموا بالدفع عن طريق عن طريق الدفع عند الاستلام، أو أن يقوم المواطن بالدفع الإلكتروني، كما أكدت على أن مصاريف توصيل هذه الوثائق إلى المنزل تعادل 10 جنيهات فقط لا غير.