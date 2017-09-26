الجوازات والهجرة: قرار إسقاط جنسية “مرسى” بانتظار موافقة مجلس الوزراء

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تابع موقع مصر 365 التعديلات الجديدة الخاصة بقانون سحب الجنسية المصري، حيث كان القانون في الأصل يسمح بسحب الجنسية المصرية خلال عشر سنوات من منحها للاجنبي، لكن الان تم تعديل القانون ليكون سحب الجنسية للمصري المتمتع بها أيضا وفقا لقرار من مجلس الوزراء.

والجدير بالذكر ان هذا الامر قد تشعل الرأي العام في الفترة السابقة، حيث أن المصريون يرون ان اي امر يتعلق بالجنسية المصرية يعد مسألة حساسة ويجب مناقشتها، وكان هناك تخوف من طريقة تطبيق هذا القانون في الواقع، وايضا كان هناك تساؤلات عن ما الذي سيتم في حالة سحب الجنسية من مصري لا يحمل جنسية أخرى، وتسأل القانونيين في مصر أيضا عن المأزق الذي يمكن أن يسببه هذا القانون ، حيث من الوارد أن يتسبب في حالة انعدام للجنسية لبعض المصريين الذين تم سحب الجنسية منهم.

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ويذكر أن مساعد وزير الداخلية لقسم الجوازات والهجرة والجنسية، اللواء احمد الانور، قد قال في تصريح رسمي له بأن قرار سحب الجنسية المصرية يتم صدوره من قبل مجلس الوزراء المصري وذلك من أجل سحب الجنسية من الأجنبي المولود والذي استطاع اكتساب الجنسية المصرية، وفي القانون القديم كان يشترط أن يتم السحب خلال 10 سنوات من منح الجنسية المصرية لهذا الأجنبي، لكن في ظل القانون الحالي يمكن سحب الجنسية فى أي وقت مادام الأمر يتطلب ذلك، وايضا تمت الإضافة في هذا القانون على انه يمكن ا إسقاط الجنسية لكل من الأجنبى الذى اكتسب الجنسية، وايضا يمكن إسقاط الجنسية المصرية من المواطن المصري المتمتع بها فى الأساس.

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وقد تحدث اللواء احمد الانور عن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس محمد مرسي الرئيس المصري الإخواني المعزول، وقد أكد مساعد وزير الداخلية، أن إسقاط الجنسية يعتبر سلطة جوازية وتقديرية فقط لمجلس الوزراء المصري، ويجب أن يصدر بها قرار مسبب منه يظهر من خلاله المصالح العليا للبلاد التي تتوفر بسبب هذا الإسقاط وإظهار مقتضيات الأمن القومي، ويمكن إصدار هذا القرار في حالة صدور حكم نهائي متعلق بعلاقة المواطن باي كيان ارهابي،واشار الى ان ادارة الجوازات والهجرة جهة تعد تنفيذ فقط.