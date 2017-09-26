الخرباوي: تَأكيد حكم الحبس على خالد على بشكل نهائي يمنعه من الترشح للانتخابات

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أعلن الكاتب والمفكر الإسلامي “ثروت الخرباوي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الحكم الذي صدر في حق وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة المحامي “خالد على” والذي جاء يقتضي بحبسه، إذا أصبح نهائيا فإنه قد يحرمه من الترشح لرئاسة الجمهورية.

كما وأضاف الخرباوي خلال التصريحات التي قام بها و التي تم بثها من خلال الفضائية “ON E” وذلك من خلال البرنامج التليفزيوني “كل يوم” والذي يقدمه الإعلامي “عمرو أديب”، حيث أضاف أن الحكم الذي أصدرته المحكمة قد جاء في أول درجة وذلك نتيجة الإخلال بالآداب العامة.

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وقد أكد الخرباوي كذلك خلال التصريحات التي قام بها أن الشعب المصري يحتاج خلال الفترة الحالية في ظل معاناة البلاد من العديد من الظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف الأخرى التي تضر بالمجالات المختلفة للبلاد، إلى أشخاص حقيقيين قادرين على خوض إنتخابات حقيقية في الدورة القادمة، بحيث يكونوا قادرين على المحافظة على البلاد و تَخليصها من الأزمات الحقيقية التي تمر بها خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن قرار الحبس الذي صدر في حق المحامي “خالد على” قد جاء من قبل محكمة جنح الدقي، ويعد خالد على وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، وكان السبب في محاكمته هو قيامه بفعل خادش للحياء.

وقد حكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الكفالة التي أقرتها المحكمة و التي بلغت قيمتها ألف جنيه، وأوضحت التصريحات التي وردت إلينا و التي تتعلق بالقضية أن الفعل الخادش للحياء هو إشارة بذيئة قام بها المحامي خلال المظاهرة التي قامت خلال الفترة الماضية والتي كانت أمام مقر مجلس الدولة.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي وصلت إلى مصر 365 و التي تتعلق بقضية المحامي “خالد على” وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، حيث جاءت تلك القضية نتيجة الشكوى التي تم تقديمها في حقه خلال الفترة الماضية نتيجة قيامه بعمل إشارة بذيئة خَادشة للحياء وذلك خلال المظاهرة التي قامت خلال الفترة الأخيرة أمام مجلس الدولة والخاصة بقضية تيران وصنافير.

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