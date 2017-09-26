وزارة التموين تقرر أن يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على حسب محل الإقامة فقط

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ورد فى أحدث تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي قد أعلنت عنها اليوم الثلاثاء والتي تخص منع صرف الخبز المدعم عن المواطنين بلطريقة الأخيرة والتي كانت تستخدمها المنظومة وأنه يتم صرف الخبز بمستوى وطريقة مختلفة ويتم تطبيق الطريقة الجديدة على مستوى الجمهورية.

أكدت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم الاقتصار فى النظام الجديد على صرف الخبز المدعم داخل محل الإقامة فقط وذلك بالنسبة إلى كافة المواطنين الذين تم إضافتهم على البطاقات التموينية الذكية، وأن يسمح أن يحصل المواطنون على الخبز بالنظام الجديد من أى مخبز ولكن داخل محافظته لا غير، حيث يصرف الخبز في منطقته السكنية وليس مقيد بمنطقة محل إقامته.

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جاء فى بعض التصريحات الصادر من مصدر مسؤل تابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قد تقرر أن يتم تغيير المنظومة من أجل التمكن من منع التلاعب والذي يمنع الدعم من الوصول لمستحقيه وإضعاف المنظومة بكاملها، بعد أن تم كشف كميات كبيرة من التلاعب الذي وقعت فى عدد من المحافظات على وجه التحديد.

ورد في تصريحات وزارة التموين أنه بداية من اليوم الثلاثاء سوف يتم العمل بالنظام التمويني الجديد على مستوى محافظات ومناطق الجمهورية.

كما أكد “المصدر” فى بيان اليوم أنه بالنسبة إلى وزير التموين والتجارة قد أصدر تعليمات صارمة إلى كافة مديريات التموين بكافة المناطق بالإضافة إلى شركات تطبيقات الكروت الذكية لكي يقوموا بتحويل كافة البطاقات التموينية السارية المفعول بالنسبة لجميع المواطنين المقيدين وينطبق عليهم صفة المغتربين إلى محافظات أخرى على أن يتم الإنتهاء من هذا التحويل في غضون 48 ساعة من بدء تقدم الطلب من قبل المواطنين والذي ينبغي له أن يقوم بتقديمه إلى أقرب مكتب تموين يوجد من محل إقامته الحالي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة والحكومة على تطبيق مبدأ العدل وكشف ألاعيب المتلاعبين في الدعم وتوصيل الحق لمستحقيه من المواطنين في جميع المحافظات المصرية.

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