إتفاق تعاون بين البنك الاهلى المصرى و معامل المختبر لتخفيف العبء على المواطنين

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أبرم البنك الأهلي المصري، بجميع فروعه في محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، اتفاق تعاون مجموعة معامل المختبر بكل فروعها، وذلك حتى يتمكن المرضى من التمتع بخصم 20% على بطاقات الخصم والائتمان أو التقسيط على 6 أو 12 شهرا على بطاقات الائتمان التي يمتلكونها .

من ناحيتها صرحت الدكتورة “منال عبد العزيز”، المدير العام لمعامل المختبر، بأن التعاون مع البنك الأهلي يسعى إلى تقديم مزايا كثيرة للمرضى لإجراء التحاليل الطبية بمعامل المختبر، والتي من ضمنها مقدار الخصم والذي يصل إلى 20% على بطاقات الخصم والائتمان أو تقسيط على 6 أو 12 شهرا على بطاقات الائتمان التي يمتلكونها .

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وتابعت “عبد العزيز”، أن ما توصلت إليه “معامل المختبر” يعتبر طفرة عظيمة فى مجال معامل التحاليل ومساهمة كبيرة للتقليل من الضغوط الواقعة على المواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة التي يعاني منها المجتمع المصرى والتى من خلالها يمكن مساعدة آلاف المواطنين المصريين، الذين لا تمكنهم أحوالهم المادية من تقديم مصاريف التحاليل والاطمئنان على صحتهم.

وجدير بالذكر أن لمعامل المختبر تاريخ طويل فى مجالها عرفت خلاله بالدقة والعمل المنظم، وهو ما أدى إلى مزيد من التميز خاصة فى ظل انتشار الكثير من معامل التحاليل الطبية والتى تؤدى نفس الوظيفة والهدف للمتقدمين اليها .

وأيضاً لم تكن هذه هى الأولى التي يعقد البنك الاهلى فيها مبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين داخل المجتمع بالشكل الذي يعينهم على تبسيط ظروف حياتهم وحل العقبات الاقتصادية التي يصطدمون بها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها .

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وكان البنك الأهلى قد ساهم فى إحداث قفزة فى عملية التسهيلات الائتمانية التي أقرها البنك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، وذلك خلال الفترة الأولى من عمر المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، وكان اجمالي التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات والذي وصل إلى 7.5 مليار جنيه وقد تم ذلك منذ أن بدأ إطلاق المبادرة وحتى أخر شهر يناير 2017 بتمويل 9200 مشروع.