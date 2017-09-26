دار الإفتاء تكشف عن حكم إخبار الفتاة الزانية لخطيبها بإثمها

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خرجت دار الإفتاء المصرية بالكشف عن حكم الشرع في أن تقوم بالإفصاح عن خطأها السابق لخطيبها، حيث قامت دار الإفتاء والتي دائما تتلقى أسئلة المسلمين من كل مكان حول العالم بإستلام رسالة كان مفادها هو السؤال عن حكم إخبار الفتاة الزانية لخطيبها الحالي عن كونها زنت من قبل.

قامت دار الإفتاء المصرية بنشر فيديو يحتوي على فتوى رسمية من قبل الدكتور عمرو الورداني، والذي يعمل في منصب أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث ورد أن الشيخ قد قال في هذا الفيديو إنه بالنسبة إلى الفتاة والتي قد سبق لها وأن وقعت في معصية الزنا فمن المسلم به أنها قد وقعت في إثم، ولكن هذا الإثم هو حاليًا بينها وبين الله، ويجب عليها فورًا أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وتبتعد عن مثل هذا الذنب وتقرر عدم العودة إليه مرة أخرى.

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صرحت دار الإفتاء في الفيديو أن الفتاة قد تساءلت : “هل عليها أن تخبر خطيبها بوقوعها في الزنا أم لا”؟، وعلي هذا صرح الشيخ الورداني قائلا في فتواه: “إنه يحرم على الفتاة”، ويقصد به الفتاة التي وقعت فعليا في إثم الزنا “أن تخبر خطيبها بالأمر”، وعن السبب في هذه الحرمانية قال: “لأن هذا من الكلام السيئ لا يجب إطلاع الناس عليه”.

وعن الدليل على هذه الفتوى قال صلى الله عليه وسلم: “من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة”، وعلى هذا لا يجوز للفتاة أن تفضح نفسها، كما أنه قد أكد على أنه ليس من حق الخطيب الحالي أن يعرف ما صدر منها من ذنوب في السابق وليس كل إنسان معصوم من الخطأ.

وتابع الدكتور عمرو الورداني في بيانه: “أقول للفتاة”، ويقصد بها صاحبة السؤال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا بأن نستر على أنفسنا وليس معني ذلك أن أي فتاة قد سبق لها والوقوع في الخطيئة أنها فقدت أخلاقها، حيث أن المرأة المعتادة على ذلك فقط هي التي يمكن وصفها بسيئة الخُلق.

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