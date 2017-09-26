“هند شجيع” عرضت اغتصابي على السوشيال ميديا بهدف الاستغاثة

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قامت فتاة بنشر مقطع فيديو حيث صرحت فيه بأنها اغتصبت بعد تخديرها من شخص تعرفت به من خلال عملها في جمعية ناشطة في مجال حقوق الحيوان وتسمى “هند شجيع عبد الرحمن” وتبلغ من العمر ثلاثين عام، وهي من أب مصري وأم أجنبية وتعمل ناشطة في مجال حقوق الحيوان.

وتابع موقع مصر 365 واقع هذه الواقعة التي انتشرت على السوشيال ميديا حيث صرحت الفتاة أن الشخص الذي قام باغتصابها تعرفت عليه منذ عام ونصف خلال تجمع لصالح حقوق الحيوان، وتوطد علاقتها به، وقام بتخديرها من خلال تقديم وجبة طعام لها ثم قام باغتصابها ولم تستطيع أن تلجأ إلى قسم الشرطة ولكنها قامت بنشر مقطع فيديو تروي فيه واقعة اغتصابها عبر السوشيال ميديا حيث تم مشاهدة هذه المقطع من قبل ثلاثة مليون ونصف مشاهد، حيث أنها أشارت أنها لجأت إلى العديد من الأشخاص لمعرفة ما سيتم إذا تعرضت فتاة للاغتصاب فطلب منها الجميع أن تنسى الواقعة وتعيش الواقع.

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وأوضح الكاتب الصحفي شريف أسعد أنه شاهدة هذا الفيديو حيث أوضح أنها “قصة غريبة جداَّ” بالإضافة إلى أن طريقة عرضها أيضا غريبة جداَّ، وأشار أن السوشيال ميديا أصبحت تحل محل البلاغات إلى الجهات الرسمية، وأوضح أن هناك أمور تشير إلى عدم المنطقية، حيث أشار أن المدعية “هند” نشرت منشور قبل هذا المقطع تهدد فيه شخص بانها ستفضح أمره، وأضاف أن مثل هذه الأمور غير مفهومة.

أوضحت هند شجيع أنها نشرت مقطع فيديو على السوشيال ميديا بهدف الاستغاثة حيث أنها صرحت أنها أول ما تعرضت للاغتصاب لجأت إلى أصدقاء مقربين لها عديدين نصحوها بعدم الذهاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وأعربوا لها عن احتمال كبير أن يتم ممارس ضغوط عليها، وأشارت أنها لم تذهب في حياتها إلى قسم شرطة وبالتالي كان الوضع صعب جداَّ بالنسبة لها حيث أعربت أنها كانت متعبة نفسيا ومرهقة.

وأشارت هند شجيع أنها مصرية من أب مصري وأم أجنبية وأن والدها متوفي وتعيش مع والدتها وأخوتها، وأضاف أنها لجأت إلى صديقة لها تسمى “عبير” وكذلك صديق يسمى “نور” روت لها تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها.

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